En Rumanía estaba todo listo para celebrar mañana, domingo 8 de diciembre, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, tras celebrar la primera vuelta el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, no será así.

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha anulado esa primera vuelta electoral, ganadas por el ultranacionalista Calin Georgescu, por una posible injerencia rusa en el proceso electoral. Una decisión judicial que obliga a repetir todo el proceso desde el inicio, en una nueva fecha que ahora deberá poner sobre la mesa el Gobierno.

El motivo no queda claro en el texto emitido por el Constitucional, pero las dudas sobre el proceso ya habían derivado en un recuento de los votos depositados en los comicios, en los que el Consejo Supremo de Defensa Nacional de Rumanía detectó intentos de injerencia rusa.

Asimismo, las autoridades denunciaron que Georgescu se había beneficiado de cuentas encubierta en TikTok. El máximo consejo de seguridad de Rumanía desclasificó el pasado miércoles documentos que decían que el país fue blanco de "agresivos ataques híbridos rusos" durante el período electoral. Hablan de una red de 25.000 cuentas de TikTok y grupos de Telegram coordinados desde 2022 para ampliar la proyección del candidato Georgescu, que se ha mostrado crítico con la ayuda a Ucrania.

Moscú lo niega, pero el actual gobierno rumano, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ha sido crítico de las políticas de Putin y ha brindado apoyo a Ucrania. Sin embargo, el candidato pro Kremlin, Georgescu, le conviene mucho a Rusia ya que lleva años intentando aumentar su influencia en el país rumano.

La injerencia rusa en este proceso electoral, ahora invalidado, no está probada pero Rusia podría estar involucrado en algunos puntos claves:

1. Desinformación y ciberataques: Rusia ha sido acusada de utilizar campañas de desinformación y ciberataques en varios países europeos para desestabilizar gobiernos y fomentar divisiones políticas. Rumanía, como parte de la OTAN, podría ser objetivo de estas acciones, especialmente en un contexto electoral en el que las narrativas pro-rusas podrían tratar de ganar apoyo.

2. Partidos políticos pro-rusos o euroscépticos: En Rumanía, como en otros países de Europa del Este, algunos grupos políticos y figuras públicas han mostrado simpatías hacia Rusia, o bien tienen posturas más críticas hacia la UE y la OTAN. Estos grupos podrían verse favorecidos por Rusia, tanto a través de apoyo político como de recursos indirectos, para desafiar la influencia occidental en el país.

3. Seguridad energética y económica: Rumanía ha sido parte de las sanciones europeas contra Rusia y, como muchos otros países de la región, depende de la energía. En un contexto electoral, la economía y los precios de la energía son temas clave, y Rusia podría intentar usar su influencia energética como una palanca para afectar el clima político en Rumanía, buscando presionar para que el país adopte políticas más favorables a Moscú.

4. Tensiones regionales: En el contexto de las elecciones, cualquier cambio en la política interna de Rumanía puede tener repercusiones en la seguridad regional, sobre todo porque el país comparte una frontera con Ucrania y tiene un interés estratégico en mantener una postura firme frente a Rusia. Los actores políticos en Rumanía pueden verse divididos entre quienes desean una postura más confrontativa hacia Rusia y quienes buscan una mayor neutralidad o un acercamiento.

Aunque no hay evidencia directa de una intervención rusa abierta en las elecciones rumanas, las dinámicas geopolíticas regionales y la rivalidad con la UE y la OTAN hacen que Rusia tenga un interés indirecto en influir en el resultado político de los comicios en países como Rumanía.

Ahora, la decisión judicial sume al país en el caos institucional: el actual presidente se quedará en el cargo y nombrará a un nuevo primer ministro que a su vez decidirá el nuevo calendario electoral.

Georgescu recurrirá la anulación

El candidato presidencial rumano Calin Georgescu ha asegurado, tras la decisión del Tribunal Constitucional, que impugnará la invalidación de la primera vuelta de las elecciones.

"A quien lucha por Dios y por su nación, nada le derrota", ha declarado Georgescu, investigado por presunta intervención rusa en la financiación de su campaña, en sus primeras declaraciones tras conocer la anulación de la primera vuelta.

El candidato ha confirmado que estaba al tanto de la investigación sobre su persona. "Mis abogados la tenían en cuenta y está claro que vamos a acudir al Tribunal Supremo", ha añadido en declaraciones al canal de noticias rumano Realitatea.

Georgescu también ha salido al paso de los rumores que le situaban fuera de Rumanía. "No me iré del país. He escuchado que estoy preparándome para salir del país y quiero asegurar que de aquí no me voy", ha añadido.

El presidente del país, Klaus Iohannis, se ha referido a la investigación como "un caso muy serio" porque Georgescu "ha declarado cero gastos de campaña a pesar de la sofisticación de la misma" y asegurado que ha recibido de los servicios de Inteligencia rumanos de que "su campaña fue apoyada por un Estado extranjero" en velada referencia a Rusia.

Georgescu ha negado en repetidas ocasiones que su campaña estuviera vinculada a Moscú si bien siempre ha efectuado declaraciones muy favorables hacia Rusia y hacia su presidente, Vladimir Putin, a quien ha descrito como un mandatario ejemplar.

EEUU defiende el derecho a voto en Rumanía

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró ayer viernes que el Ejecutivo estadounidense ha "tomado nota" de la decisión de la Justicia de Rumanía de anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y ha reivindicado para la población rumana un derecho a voto libre de interferencias "malignas" desde el exterior.

"Tomamos nota de la sentencia del Tribunal Constitucional rumano sobre las elecciones presidenciales de Rumanía", ha avanzado Miller en la red social X.

"Las elecciones libres y justas son parte integrante de la democracia y los rumanos deberían poder ejercer su derecho al voto sin influencias extranjeras malignas destinadas a socavar su voluntad democrática", añadía.

¿Una UE en crisis?

La anulación de este proceso electoral en Rumanía es la primera vez que se produce en un país miembro de la UE.

Una UE, por otra parte, sumida en dificultades con el auge de los populismos de derecha e izquierda, y sus dos motores, Francia y Alemania, inmersos en graves crisis políticas. Francia, sin Gobierno por el triunfo de la moción de censura contra Michel Barnier y con un Macron señalado como culpable de la crisis y sin resortes institucionales a los que echar mano. Y Alemania, con unas elecciones adelantadas que añaden incertidumbre a una UE que acaba de estrenar su nuevo ejecutivo con Ursula Von der Leyen al frente.

La guerra de Ucrania y la llegada de Trump a la Casa Blanca colocan a Europa en una situación cada vez más inestable y complicada.