El idilio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con sus homólogos europeos se ha roto y se ha convertido en "un personaje tóxico" con el que no cuentan para los acuerdos de paz en Ucrania. La base de esta desconfianza internacional hacia el líder del PSOE está en los casos de corrupción que le rodean y en los negocios con la tecnológica china Huawei por sus vínculos con la inteligencia del país oriental.

En el programa Es la Mañana de esRadio la eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha dicho que "Europa ya le ha dicho a España y a todos los 27 países de la UE" que "cualquier contrato que ponga en riesgo infraestructuras críticas para nuestra defensa, para nuestro transporte, nuestra energía, nuestra soberanía y datos, muy importantes para Europa y para cada uno de los Estados, significa un alto riesgo". "Esto Europa ya lo ha dicho, la Comisión Europea ya lo ha dicho, y es que ahora lo dice Estados Unidos. Ahora sobre Sánchez hay un doble foco", ha destacado.

Dolors Montserrat ha pedido "a la Comisión Europea que evalúe las consecuencias de seguridad de este contrato de Huawei" por lo que "pone en riesgo" porque "va a adjudicar el almacenamiento de escuchas telefónicas españolas del Poder Judicial, a esta empresa con vínculos con la inteligencia china". Ha dicho que "el Gobierno" de Sánchez afirma que la ha elegido "por precio". "Lo que está diciendo la Comisión Europea y lo que le está diciendo ahora a Estados Unidos debe prevalecer sobre el precio", ha apuntado.

"Europa ya lo hizo de oficio y en el Partido Popular español hemos pedido a la Unión Europea que analice y evalúe las consecuencias de este contrato. Ahora también ha sido el Capitolio, que le ha pedido al Departamento de Comercio que investigue la adjudicación de este contrato. Lo que puede suponer, si el Gobierno Sánchez continúa con la adjudicación de este contrato, para España como país es que ya no seamos fiables. Por esto nosotros desde el Partido Popular español hemos pedido que se rescinda este contrato", ha afirmado Montserrat.

La eurodiputada y secretaria general del PPE ha indicado que "está comportando un conflicto diplomático con la Unión Europea y con Estados Unidos; segundo, un problema de seguridad de primer nivel porque no es una disputa comercial, no es un tema de precio sino que es un tema de seguridad nacional, de confianza de nuestros aliados y de credibilidad de España como país en la OTAN y la UE".

Zapatero, "caballo de Troya de China"

Sobre unas posibles sanciones de la UE a España si sigue adelante con ese contrato con Huawei Dolors Montserrat cree que "si la Comisión Europea evalúa que pone en riesgo la seguridad nacional, española y, por tanto, europea, porque esto significa abrir la puerta a la expansión de una empresa que puede utilizar estos datos para dañar a la Unión Europea pues sí". La eurodiputada ha dicho que "la Unión Europea desde el primer día ha sido muy dura y muy tajante con este tema, pero lo que estamos viendo es que Zapatero es el caballo de Troya de China, Pedro Sánchez, el que abre la puerta de Europa a Pekín y esto es más grave aún cuando todo se acuerda con opacidad y sin comparecencias".

En este sentido, Dolors Montserrat ha afirmado que siguen "esperando que el presidente y los ministros de Interior, Defensa y Exteriores suban a la tribuna del Congreso a dar la cara ante esta barbaridad que están cometiendo". Ha insistido en que "lo que está en juego son secretos de Estado, seguridad nacional, información judicial reservada y datos de miles de ciudadanos y abriendo la puerta también a Europa".

Sobre qué puede hacer el el PP ha dicho que "lo valoramos todo". Dolors Montserrat ha insistido que "lo primero que hemos pedido a la Comisión Europea es que evalúe este contrato y, por tanto, esperemos que la Comisión evalúe este contrato y que tengamos la primera contestación y, luego, iremos avanzando". "Está claro para el Partido Popular español que un contrato de estas características de datos tan sensibles pone en riesgo nuestra defensa y nuestra seguridad".

Sánchez y Begoña, de nuevo en las portadas

Otro de los asuntos que ha comentado la eurodiputada del PP y secretaria general del PPE es el alance de la corrupción que cerca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno personal y político cuando en un par de semanas el Consejo de Europa va a celebrar un debate sobre este asunto. Este miércoles el Financial Times lleva a portada al matrimonio Sánchez-Gómez tras ser imputada de nuevo Begoña Gómez por el juez Peinado. Dolors Montserrat ha indicado que el PP no va a parar de denunciarlo en Europa porque "realmente vamos a defender el Estado de Derecho de España en Europa, pero también la lucha contra la corrupción. El ritmo de escándalos del Gobierno y de Sánchez es tan alto que lo hemos metabolizado como algo natural y no podemos hacerlo porque hay que repetirle a los ciudadanos que esto no ocurre ni ocurriría en ningún país de Europa. En cualquier otro país de la Unión Europea el Presidente del Gobierno hubiera dimitido y convocado elecciones".

"A hora también lo estamos viendo ya no sólo en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, sino que está ya en toda la prensa internacional. Hoy nos hemos despertado con esta portada con foto Sánchez y Begoña, pero ya vimos cómo el The Times, uno de los grandes prestigiosos periódicos del Reino Unido, que le llamaba Don Teflón en un editorial. Tenemos que explicar quién era Don Teflón, el apodo que los medios americanos pusieron al capo más importante de la mafia italiana de Nueva York", ha dicho Dolors Montserrat.

La eurodiputada ha destacado que "está haciendo un daño tremendo a la credibilidad también de España lo que está haciendo Sánchez y, encima, ahora vemos que en septiembre el fiscal general del Estado no puede dar el discurso de inicio del año judicial cuando está sentado en el banquillo y procesado por cometer delitos a la orden del Gobierno. Esto sería impensable en cualquier otro país de la Unión Europea. O que la señora Begoña Gómez, la mujer del presidente, no puede pasar ni un día más sin aclarar lo sucedido con su cátedra ficticia, su máster subvencionado y con su secretaria y también acusada por el juez de cometer delitos. Sánchez no puede seguir representando a España ante Europa cuando firma acuerdos y compromete la seguridad de España, como hemos visto con este caso de Huawei. Por tanto, cualquiera de estos ejemplos serviría para que el Gobierno caiga y convocar elecciones en cualquier país de la Unión Europea. Sánchez tiene que hacer lo mismo".

Sánchez un "personaje tóxico, calcinado y débil"

Dolors Montserrat también ha comentado cómo el prófugo de la Justicia y socio de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, sigue presionando al Gobierno para que cumpla uno de sus compromisos por los que le brindó su apoyo parlamentario para conseguir la investidura: la oficialidad del catalán en Europa. La eurodiputada se ha preguntado: "¿Quién está sentado en el Consejo Europeo? En Europa hay tres instituciones, el Parlamento, la Comisión Europea y Consejo de Europa. El Consejo Europeo es quien decide este tema y ahí los que están sentados son los primeros ministros de los Gobiernos de Europa". "Quien está sentado ahí es Pedro Sánchez, por lo tanto, Puigdemont aquí se lo tiene que pedir es a Sánchez", ha explicado.

"En Europa han calado a Sánchez. Saben que el tema del catalán en Europa es un pago político de Sánchez al prófugo para gobernar. Algo que choca con los Tratados y que también les genera preocupación por el elevado coste. En Europa vieron que la amnistía no era por el interés general, sino por el interés personal de Sánchez y el tema del catalán en Europa lo ven igual y lo dice una que piensa y habla en catalán. Esto no va de lenguas sino de cesiones a cambio de votos. Es un pago más a Puigdemont y así mismo también lo vende el propio prófugo de la Justicia para mantenerse unos días más agonizando en el poder", ha explicado la secretaria general del PPE.

Dolors Montserrat ha afirmado que "Sánchez cada vez pinta menos en Europa" porque "es un personaje tóxico, calcinado y débil" que "encima presenta su ministro de Economía a presidir el Eurogrupo y tiene que retirarse por no tener apoyos; coge a su ministro de exteriores a arrastrarse por Europa en medio de la guerra de Ucrania y de los aranceles de Estados Unidos para decir que la oficialidad del catalán es una cuestión de prioridad europea".