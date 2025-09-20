Un ciberataque afecta a los aeropuertos de Bruselas, Heathrow y Berlín

Un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque Collins Aerospace ha afectado desde la noche del viernes a varios aeropuertos europeos, entre ellos Bruselas, Londres-Heathrow y Berlín-Brandeburgo. La incidencia ha obligado a realizar manualmente las operaciones de check-in y embarque, lo que ha provocado cancelaciones y retrasos en vuelos de distintas aerolíneas.

Cancelaciones en Bruselas

En el aeropuerto de Bruselas, donde se han cancelado nueve vuelos y al menos quince han sufrido retrasos de más de una hora, la entidad aeroportuaria ha reconocido que el ataque ha tenido un gran impacto en la programación prevista. Para este sábado se habían programado salidas de unos 35.000 pasajeros.

"El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible", ha declarado a medios belgas la portavoz Ihsane Chioua Lekhli, que ha recomendado a los viajeros comprobar el estado de sus vuelos antes de acudir a la terminal.

Comunicados en Berlín

El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo también se ha visto obligado a advertir a los pasajeros de tiempos de espera más largos.

"Debido a un problema técnico en un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, se están produciendo tiempos de espera más largos en el check-in. Estamos trabajando para encontrar una solución rápida", ha señalado en un comunicado publicado en su página web.

Disculpas desde Heathrow

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor tráfico en Europa, ha confirmado igualmente que Collins Aerospace ha sufrido un fallo en sus sistemas, lo que ha afectado a varias aerolíneas.

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", ha publicado la dirección en su perfil de X, pidiendo disculpas por los inconvenientes.