Felipe VI ha recibido al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien ha mantenido un encuentro seguido de un almuerzo privado en el Palacio de la Zarzuela. Una visita que se tendría que haber celebrado el pasado mes de abril, pero que se tuvo que cancelar al coincidir con el fallecimiento del papa Francisco, en cuyo funeral coincidió con Don Felipe y Doña Letizia.

El presidente ucraniano ha llegado a primera hora a Madrid y se ha trasladado al Congreso de los Diputados, donde ha sido recibido por la presidenta Francina Armengol, y el presidente del Senado Pedro Rollán. A continuación ha mantenido una reunión con empresas de defensa en la sede de Indra en Madrid. Desde allí se ha trasladado hasta el Palacio de la Zarzuela donde tanto el Rey como Zelenski han estado acompañados del jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda.

Esta tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará a Zelenski al Museo Reina Sofía para visitar el "Guernica", de Pablo Picasso, para después reunirse en el Palacio de la Moncloa, a la que se sumarán los ministros de Exteriores, Economía e Industria. Después, ambos presidentes comparecerán ante los medios de comunicación para informar sobre los acuerdos adoptados, entre el que se encuentra el estado del acuerdo firmado en 2024 por el que España se comprometía a entregar 1.000 millones de euros en 2024.

Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio del conflicto. La primera vez fue en octubre de 2023 para participar en la Cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada. La segunda, en mayo de 2024 para firmar un acuerdo bilateral de seguridad en el Palacio de la Moncloa, para acudir posteriormente a un almuerzo ofrecido por los Reyes en el Palacio Real. Asimismo, es el tercer país que visita en esta gira europea después de Grecia y Francia en búsqueda de ayuda internacional, en la que busca el apoyo no solo de las potencias europeas sino también del Vaticano.