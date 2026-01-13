Cuentas en X vinculadas a la independencia de Escocia han quedado repentinamente inactivas coincidiendo con el corte de internet en Irán ordenado por los ayatolás para evitar que se conozcan sus crímenes en respuesta a las protestas contra el régimen. Y no es la primera vez.

El Reino Unido, formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ha estado lidiando con el independentismo escocés desde hace décadas, especialmente desde que concedió autonomía a la región. Tras ganar el sí a la unión en el referéndum de 2014, en el que el 55% votó por permanecer en la unión, el gobernante Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) ha impulsado desde entonces campañas para convocar un nuevo plebiscito, porque ya se sabe que el objetivo es seguir votando hasta que salga lo que ellos quieren, momento en que se dejará de votar, naturalmente.

Al igual que Rusia apoyó el movimiento independentista catalán durante el golpe de Estado de 2017, parece claro que Irán está impulsando el proceso separatista escocés en redes sociales. Según informa The Telegraph, varias cuentas en la red social X –antes Twitter– que promueven la independencia escocesa han cesado su actividad tras comenzar el apagón de internet en Irán el pasado 8 de enero. Este corte, impuesto por el régimen teocrático para sofocar protestas antigubernamentales en varias ciudades, ha expuesto el interés iraní por debilitar al Reino Unido.

Entre las cuentas afectadas figuran perfiles como el de Jake, un supuesto "chico escocés", y Fiona, una "orgullosa escocesa", que han difundido teorías conspirativas y noticias negativas sobre el Reino Unido y Escocia. Recientemente, compartieron afirmaciones falsas como que manifestantes habían tomado el castillo de Balmoral o que amplias zonas de las Tierras Altas se convertían en laboratorios de armas. También alegaron un "golpe" del Gobierno británico en Escocia, con camiones del Ejército en la Royal Mile de Edimburgo. Tras la publicación de este reportaje, X ha suspendido ambas cuentas.

Un análisis de la firma de ciberseguridad Cyabra reveló el año pasado unas 1.300 cuentas sospechosas que generaron 3.000 publicaciones sobre la independencia escocesa, con 224 millones de visualizaciones y 126.000 interacciones. El 26% de las discusiones en línea sobre el tema podrían ser falsas, según este estudio. Estas cuentas quedaron inactivas durante 16 días tras un apagón similar en Irán el 13 de junio de 2025, provocado por los ataques aéreos israelíes contra Teherán, tras lo cual volvieron a publicar como si nada. El patrón se repite ahora, dejando claro que son cuentas operadas desde Irán.

El diputado conservador escocés Stephen Kerr ha pedido una investigación al ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis. "Lo que ya sabemos debería preocupar a cualquiera que se preocupe por la salud de nuestra democracia", afirmó Kerr, añadiendo que las cuentas falsas muestran un "claro interés en debilitar y desestabilizar el Reino Unido". Kerr instó también a las redes sociales a actuar: "Estas cuentas falsas deben identificarse y eliminarse, a gran escala y sin demora".

Ya en diciembre de 2025, el secretario de Estado para Escocia, Douglas Alexander, confirmó una investigación gubernamental sobre la injerencia iraní, pero no ha habido acción alguna. En cambio, el gobierno de Keir Starmer ha amenazado la semana pasada con un cierre de X en el país con la excusa de las fotos en bikini creadas para la red social por la inteligencia artificial Grok. Hay que recordar que su Gobierno se negó a investigar las bandas de paquistaníes dedicadas al abuso de menores.