La historia reciente de Chile está marcada por el estallido social que se produjo en el país sudamericano desde el 18 de octubre de 2019 y que acabó en 2022 con el comunista Gabriel Boric en la presidencia. Sin embargo, el cambio hacia una Constitución de corte indigenista y socialista no se produjo gracias a que la mayoría de los chilenos la rechazaron.

Uno de los impulsores del rechazo a la nueva Constitución de Chile impulsada por la izquierda fue el líder del Movimiento Republicano y de la oposición, José Antonio Kast, que en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha culpado de la llegada a la presidencia de Gabriel Boric a la debilidad del expresidente Sebastián Piñera y de la "derecha tradicional".

Kast ha señalado que él es parte de "la oposición de verdad" y que "hay otra" basada en la "derecha tradicional cuyos líderes no se sienten representados por mi". "Yo fui parte de la derecha tradicional hasta que decidimos dar un nuevo partido político, el Movimiento Republicano, que ha sido muy exitoso en los últimos meses". Ha indicado que "es un proyecto a mediano y largo plazo" que ha tenido mucho auge por "las circunstancias del país y la derrota de la derecha".

En este sentido, el líder opositor chileno ha contado cómo Sebastián Piñera desaprovechó la oportunidad de afianzar gobiernos de derechas en sus dos mandatos. Tras el primero "se lo devolvió a Michelle Bachelet" y en su segundo "se lo ha entregado a alguien más de izquierdas, Gabriel Boric, que tiene uno los peores desempeños en la historia de nuestra república".

El cambio constitucional

Una de las grandes mentiras de la izquierda chilena es que había que cambiar la Constitución porque estaba originada en la dictadura de Pinochet. Sin embargo, el líder opositor ha recordado que "la primera dictadura en Chile fue la Salvador Allende" y que después del golpe de Estado de Pinochet se crea una Constitución que "permitió los 30 años de mayor progreso en Chile" y que convirtió al país en un "faro en Sudamérica" que hace muchas personas emigren buscando un nuevo futuro.

Sobre la Constitución de Chile, ha dicho que desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet empieza a recibir ataques y a degradar la economía y a llegar inmigración masiva. Esto es "esencial para explicar lo que viene después", ha destacado José Antonio Kast.

Tras Bachelet, vuelve al la presidencia de Chile Sebastián Piñera y es el que tiene que hacer frente al estallido de violencia callejera de finales de 2019. Kast ha indicado que "esa violencia no se genera en un solo día" porque "la izquierda trabaja silenciosamente", hasta que encuentra el momento para "generar un acto de violencia masiva". Y eso es lo que ocurrió el 18 de octubre. El líder opositor ha indicado que desde su formación lo venían avisando a Piñera pero él no le dio importancia porque pensaba que esto "no iba a prender".

Piñera "estaba comiendo pizza con su nieto" cuando comenzaron las protestas que acabaron con la quema de iglesias y el metro de Santiago. "A día de hoy no hay responsables, no se ha hecho una investigación", ha remarcado Kast que ha apuntado que "lo que se vio es una coordinación que no ha sido comprobada".

Tras el primer estallido se generaron "distintas manifestaciones que estaban latentes" con "muchas causas que confluyen en una sola". "Las personas se convencen de lo que dice la izquierda que es que todos los males vienen de la Constitución y no de las políticas de Bachelet", ha contado el líder de la oposición que ha culpado a "un presidente débil que hace mal su trabajo", en referencia a Sebastián Piñera.

El líder de la derecha tradicional llevó a los chilenos a "este acuerdo por la nueva Constitución que firman todos los políticos menos nosotros". Tras ese proceso constituyente, Boric que se ha llevado un gran varapalo: "8 millones de chilenos que votan en contra" de la nueva Carta Magna, cuando el "padrón es de 14 millones".

Montoneros europeos y una "mala herencia de España"

Yendo por el indigenismo, Kast ha dicho que en su país, "si bien se usa el concepto de la causa mapuche", "la mayoría de los mapuches votan a la derecha" y "son bastante conservadores, han acogido la fe, ya sea la evangelista o la católica". Ha criticado a los "montoneros europeos" como Pablo Iglesias, el último "visitante ilustre": "Lo más probable es que la Universidad de Chile, que, probablemente, esté en unas manos de izquierdas, haya financiado este viaje". Además, ha dicho que el exvicepresidente del Gobierno de España es uno de esos políticos que "se visten de ropaje ajeno, y a veces hablan muy bien, pero tienen poco peso intelectual".

El excandidato presidencial ha criticado los complejos de la derecha tradicional chilena: "En Chile decimos que a la derecha le gusta perder de a poco". Kast ha indicado que, "entre el original y la copia, la gente se queda con el original", y ha recordado que su partido apoyó a Piñera con el objetivo de vencer a la izquierda, aunque "el remedio fue peor que la enfermedad".

Preguntado por la ideología woke, Kast ha respondido que, en este sentido, "hemos tenido una mala herencia de España, hemos sido alumnos aventajados". Basada, sobre todo, en "el indigenismo, el tema del género y el animalismo radical", el excandidato ha apuntado que "esto viene, diría, desde el gobierno de Ricardo Lagos", que "fue entregando ministerios importantes en los que se enquista la izquierda, como Educación y Justicia, y ahí la izquierda tiene claros sus objetivos".

Boric y amigos

Con respecto al presidente Gabriel Boric, el líder de la oposición ha dicho que, "una vez electo, se le entroniza", "pero en cuanto empieza a gobernar, va a la baja". Ha denunciado que el del comunista es "un Gobierno de amigos", y ha puesto como ejemplo al embajador de Chile en España, "una vergüenza: una persona que va en su auto fiscal y se fotografía con su novia, que se come un plato de langosta cuando en Chile estamos pasando necesidad… y ese es el mejor amigo del presidente". "Hay que hablar con la verdad: si hubiese hecho una buena gestión, lo reconocería", ha añadido.

Con respecto a la reforma tributaria del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Kast ha dicho que es "peor que la de Michelle Bachelet": "Marcel quiere lanzar una bomba atómica aumentando todas las tasas tributarias". El líder de la oposición ha abogado por "reducir el gasto político, ni siquiera el gasto público".

La estrategia de la izquierda

El líder de la oposición de Chile ha señalado en la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico que "la izquierda busca infantilizar a las personas" para así "bajar el nivel" y "decidir" por los ciudadanos. Quiere "evitar que las personas elijan" que "suelen hacerlo bien" porque "son más responsables". "La prueba es que en Chile volvió a instalarse el sentido común", tras el rechazo a Constitución indigenista de la izquierda.

En este sentido, cree que la izquierda consigue imponer sus doctrinas porque "alguien se quedó en silencio". José Antonio Kast ha dicho que en este caso "fue la derecha". "Algunos lo hicieron por comodidad, otros por intereses personales o corrupción", ha apuntado el líder opositor que cree que "cuando ocurre esto es que alguien no ha hecho su trabajo".

"La izquierda, que es bastante más hábil, lleva años tomando posiciones" en distintos ámbitos de la sociedad como la Universidad o los medios de comunicación y consiguen politizar "todo" y crear un relato. José Antonio Kast ha señalado que "la mayoría de los medios tienen una mirada oficial" y que a ellos les "bloquean". Piensa que les "hicieron un favor" al hacer eso porque "fuimos a las RRSS a generar un relato" y les permitió "desarrollar músculo".

Kast también ha hablado de la inseguridad que está aumentando en Chile. Ha dicho que tienen "un problema serio de seguridad" en parte por el aumento del narcotráfico. Ha contado que "Chile antes era un pasadizo para la droga pero hoy se instaló y tenemos carteles mexicanos importantes instalados aunque la Fiscalía diga que no".

El líder de la oposición ha dicho, además, que "la autodestrucción se produce porque lo hemos permitido" y que "si se trabaja y se persevera nos vamos a recuperar. Lo estamos viendo en Italia y otros países como Hungría y Polonia". "Tuvimos traspiés como Piñera, Macri o Duque que aplican este buenísmo", ha resaltado. "La izquierda no perdona y no olvida y es muy dura con aquellos que luego transitan hacia la libertad", ha añadido José Ignacio Kast. La izquierda hace que "un problema real que es puntual pero ellos lo hacen general y la derecha se acobarda y no lo enfrenta".