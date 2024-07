La delegación del PP para las elecciones de Venezuela es deportada por la dictadura: "Ha sido una escena grotesca"

No ha podido ser, el régimen de Nicolás Maduro no quiere otros testigos que aquellos que ya ha comprado como Zapatero o Monedero. Por el contrario, la delegación del PP que ha viajado este viernes a Caracas ha sido expulsada del país

A su llegada al aeropuerto de Caracas el grupo ha visto como se impedía su entrada en Venezuela, en ese lapso de tiempo de unas dos horas Alberto Núñez Feijóo ha publicado un tuit en el que explicaba que los populares habían sido "retenidos" por "el régimen de Maduro" y exigía "su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin.

Me acaban de comunicar que la delegación del @ppopular formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 26, 2024

Poco después, se ha confirmado que eran expulsados del país. En comunicación con Libertad Digital la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha contado que ha sido "una escena absolutamente grotesca y de dictadura de cuarta" y que los argumentos del régimen dictatorial para la expulsión eran absurdos "y no se han atrevido a ponerlos por escrito aunque se lo hemos pedido".

Según Álvarez de Toledo los esbirros de Maduro "han empezado por decir que habíamos votado a favor de las sanciones a Venezuela, pero no eran al país sino a los jerarcas del régimen y eso fue el Parlamento Europeo".

"Les he preguntado –ha explicado la popular– si pensaban que esto era acorde con unas elecciones que el propio régimen declara que son libres y democráticas y me han dicho que sí, que son libres y democráticas y yo les he dicho que eso era manifiestamente incompatible con la expulsión de una delegación invitada por la oposición" .

"Deja clara la intenciones del régimen"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha publicado un vídeo en la red social X en el que asegura que "el hecho de que nos hayan expulsado deja claras las intenciónes" del régimen "de manipular las elecciones del próximo domingo".

Estamos en el aeropuerto de Caracas, donde ha ocurrido lo que nos temíamos que podía pasar. El tirano Maduro se ha comportado como lo que es y nos ha impedido la entrada a Venezuela, pese a estar invitados por la candidatura de @EdmundoGU y @MariaCorinaYA. pic.twitter.com/skRmWN4vWn — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 26, 2024

El popular ha recordado que el motivo del viaje era "apoyar las candidaturas de Edmundo González y de María Corina Machado" a los que ha deseado "lo mejor para la jordana electoral del próximo domingo" porque esto será "lo mejor para la democracia y lo mejor para Venezuela".

"Millones de venezolanos no tienen miedo"

También Álvarez de Toledo ha publicado un mensaje en X con un vídeo en el que ha querido "transmitir toda la fuerza y toda la esperanza" a los venezolanos que "se han movilizado de una manera heroica e histórica luchando por la democracia en su país".

Volveremos para celebrar la victoria. ¡Viva Venezuela libre! pic.twitter.com/4phAvKrhKm — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 26, 2024

Asimismo, explica que se ha comunicado con María Corina Machado "y le he dicho que igual que ella no tiene miedo estoy segura que millones de venezolanos tampoco lo tienen" y les ha conminado a "que vayan masivamente a votar este domingo para que este país abra las puertas y las ventanas y seáis la nación libre y democrática, fuerte, próspera y vibrante que tenéis todo el derecho a ser".