Perú, en la OEA: "Edmundo González es el verdadero y legítimo presidente electo de Venezuela"

Mucho se esperaba de la sesión del Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington este miércoles que se convocó con el objetivo de aprobar una resolución que exigiera al régimen de Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral (CNE) de hacer públicas lo antes posible las actas electorales.

Uno de los discursos más comentados fue el del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Olaechea, quién se mostró muy firme sobre la posición de su país y encaró a los que se abstuvieron o que prefirieron estar ausentes en el momento de la votación y de las exposiciones.

El canciller González-Olaechea cuestionó ante el Consejo Permanente de la OEA a los países que votaron en contra o se abstuvieron de votar por la resolución que pedía a Venezuela hacer públicas las actas electorales

El canciller empezó manifestando su "plena e irrestricta solidaridad con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y los millones en Venezuela y fuera que aspiran a vivir en libertad y no bajo el oprobio de un régimen que en 25 años en el poder y casi 15 bajo el señor Maduro y una cúpula que lo acompañan".

De manera enérgica, dijo que "en el fondo", abstenerse es "una falta de voluntad para expresar una posición clara" y agregó que "aún es peor para quienes no se han apersonado, ni siquiera por vía electrónica o por Internet, cinco miembros de este organismo internacional".

También criticó la posición del bloque regional sobre todo porque "nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo. Porque ven esto, justamente, estas once abstenciones" y se preguntó: "¿Acaso no leemos los presentes, los ausentes y quienes se han abstenido, los periódicos de hace cuatro, cinco o siete años? ¿No sabemos de la existencia del señor Leopoldo López hace dos o tres años perseguido y teniendo que vivir en el exterior para no sufrir carcelería?"

Además, insistió la posición del Perú respecto a las elecciones al preguntarse: ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encausados por el fiscal del régimen para procesarlos y encarcelarlos, intimidarlos?" Dijo también que este proceso electoral "nació fraudulento desde el primer día".

El canciller del Perú, Javier González-Olaechea, aseguró ante el Consejo Permanente de la OEA que el proceso electoral en Venezuela nació fraudulento debido al veto inicial a la candidatura de la oposición

La resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó los apoyos necesarios para ser aprobada por la OEA, luego de que se abstuvieran naciones como Brasil y Colombia, y otras se ausentaran, como México.