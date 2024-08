Las espeluznantes imágenes del maltrato de Alberto Fernández a su exmujer

Tras la denuncia de su exmujer por "violencia física y hostigamiento" y la imposición de medidas cautelares contra Alberto Fernández, el expresidente de Argentina emitió un comunicado en la red social X en el que negaba las acusaciones de su exmujer y anunciaba que aportaría pruebas sobre ello.

Sin embargo, desde que se conoció la apertura del caso por parte del juez Escornil lo que se está filtrando a los medios son pruebas que avalarían la versión de Fabiola Yáñez —que desde la separación de su marido se ha quedado a vivir en Madrid con su hijo Francisco— además de otros documentos gráficos ajenos al caso que no dejan nada bien al expresidente de Argentina.

Entre ellas, se han filtrado a los medios las fotos que aparecían en el chat entre la exmujer de Fernández y su secretaria, de las que se conocía su existencia pero no el contenido explícito y los documentos gráficos adjuntados a dicho chat. Lo mismo las conversaciones con Alberto Fernández en la que se queja de las palizas, que también vienen acompañadas por documentos gráficos.

En una publicación de Clarín se puede ver el resultado de la presunta paliza que Alberto Fernández le propinó a su exmujer, Fabiola Yáñez. Las fotos han sido obtenidas del expediente judicial del caso.

Imágenes de los moratones de Fabiola Yáñez, exmujer de Alberto Fernández

Las imágenes muestran un enorme hematoma en el ojo izquierdo de Yañez y otro similar en la axila izquierda.

También han trascendido a los medios argentinos el contenido de los chats entre Yáñez y Fernández, en los que ella habla explícitamente de violencia física: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás", decía la exmujer del exmandatario argentino. "Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente", prosigue. Antes de mostrar la foto con el moretón en el brazo, añade: "No hay explicación".

En otra captura de pantalla de WhatsApp se lee: "Me volvés a golpear. Estás loco", le dice ella. "Me siento mal", contesta Fernández, y Yañez insiste: "Venís golpeándome hace 3 días seguidos".

Todas estas conversaciones de WhatsApp se encuentran ya incorporadas a la causa judicial por violencia de género que investiga el juez Julián Ercolini.

Escandaloso vídeo en el despacho presidencial

Por si la investigación sobre violencia de género, también ha trascendido ahora un vídeo grabado en el despacho presidencial en el que se ve a Tamara Pettinato bebiendo cerveza en actitud provocadora, y se oye al entonces presidente Fernández, que es el que hace la grabación, pedirle que le diga "algo lindo". Pettinato está en evidente estado de embriaguez, mientras Alberto Fernández le sigue el juego de conversaciones picantes y muy poco apropiadas para el inquilino de la Casa Rosada.

🇦🇷🚨 BOMBAZO: URGENTE | ❌ Mientras el viejo gatero de Alberto Fernández estaba borracho con Tamara Pettinato en la Casa Rosada

❌ Así cagaba a palos y dejaba a Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. A este hijo de mil puta votaron en 2019.‼️ pic.twitter.com/vDRtofNOYg — Bart mitre (@bmitre65) August 9, 2024

Después de un tonteo evidente, que se alarga un par de minutos, la conversación termina con el siguiente intercambio:

Alberto Férnández: No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque te van a decir borracha.

Tamara Pettinato: Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Te amo.

Alberto Fernández: Y yo a vos.

Todo esto abunda en la mala imagen del exmandatario argentino, que abusó de su posición de poder para saltarse los controles de la pandemia impuestos a los ciudadanos de a pie.

En el caso conocido como Olivosgate, los registros de entrada a la residencia presidencial desvelaron que 1.509 personas visitaron Quinta de Olivos entre el 15 de marzo de 2020 y el 15 de junio de 2021, en un momento en el que los argentinos no podían ver a sus familiares, ni siquiera para enterrarlos.

Los apetitos sexuales del presidente se convirtieron durante su mandato en tema de debate político. Según medios locales, Cristina Fernández llegó a pedirle en privado que "baje un cambio en torno a su frenética vida sexual" y habría apodado a Alberto Fernández con el sobrenombre "pito duro", según desveló el presentador Jorge Rial.

Incluso se especulo entonces en Argentina con el material audiovisual que podría tener en su poder Cristina Fernández con los encuentros sexuales del presidente, hasta el punto incluso de que podría hacerle caer en cualquier momento.

El vídeo filtrado estos días con Tamara Pettinato no hace sino aumentar el descrédito personal del exmandatario argentino, acusado de violencia de género por su exmujer.