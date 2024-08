Lula propone repetir elecciones en Venezuela en medio de la salvaje represión de Maduro

La comunidad internacional se está rompiendo la cabeza para ver cómo blanquear el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones en Venezuela y que el dictador pueda seguir en el poder. Ignorando las detenciones y asesinatos perpetrados por el régimen, ahora a Petro, presidente de Colombia, y Lula, presidente de Brasil, se les ha ocurrido la ideíca de repetir las elecciones para que Maduro pueda pulir el fraude, que no sea tan descarado, y así reconocer a Maduro sin remordimientos de conciencia (si es que tienen).

Con la oposición presa, torturada, perseguida y amenazada van a intentar que baje la participación o monitorizar el voto. La represión de Maduro secuestra a los niños, se los lleva sin dar explicaciones y la población está aterrada. ¿En este clima de terror pretende Lula celebrar elecciones? "Si eso sucede, la comunidad internacional sería cómplice del crimen", dictaminan los venezolanos oprimidos.

La idea partió del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. "Maduro tiene seis meses de mandato, si tiene sentido común podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero", precisó Da Silva, en un claro movimiento para dar tiempo que Maduro para que mejore y lime sus formas de manipular las actas y hacer aceptable el fraude. Se habló incluso de una especie de segunda vuelta electoral, que no existe en la legislación electoral venezolana. Pero todo vale para que Maduro siga en el poder sin que a Lula y los suyos se las caiga la cara de vergüenza.

En su delirio, el mandatario brasileño también sugirió la posibilidad de que se conforme un Gobierno de coalición entre el chavismo y la oposición. Tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia han rechazado ese tejemaneje para que Lula apoye el fraude sin ponerse colorado. Lula se refirió a los comicios venezolanos en una entrevista a la Radio T y dijo que "hasta ahora" no se sabe quién ganó las elecciones porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente. La realidad es que quien no divulgó las actas ha sido Maduro, porque María Corina Machado y su partido sí lo han hecho.

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, también incómodo con el fraude de Maduro, corrió a apuntarse a la salida de Lula de proponer al unísono la posibilidad de nuevas elecciones o un Gobierno de coalición transitorio que blanquee los asesinatos y detenciones del dictador venezolano. Al fin y al cabo, son amigos y están en el mismo bando. Petro, sugirió para Venezuela un "frente nacional" como el que hubo en Colombia en el siglo XX en el que liberales y conservadores se turnaban el poder como paso "transitorio" hacia una "solución definitiva" a la crisis que vive el país vecino tras las elecciones.

La posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido, como sucede habitualmente, demencial. "El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, malinterpretó este jueves una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, lo que creó horas de confusión después de que diera a entender que apoyaba la repetición de los comicios", cuenta la agencia EFE.

La confusión se produjo cuando Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One. Cuando una periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, se limitó a contestar: "Sí, lo hago", sin ofrecer más detalles.

Sin embargo, horas después, un portavoz de la Casa Blanca aclaró que el presidente en realidad se estaba refiriendo a lo "absurdo" de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no haya publicado las actas de votación de los comicios del 28 de julio, donde el oficialismo proclamó la reelección de Maduro con unos resultados cuestionados dentro y fuera del país. A saber.

Los ganadores de las elecciones se niegan a repetirlas

Como es natural, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, rechazó este jueves la propuesta de Brasil de que se celebren nuevas elecciones o se forme un Gobierno de coalición, e insistió en que los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales son fraudulentos.

"Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aun así logramos ganar", señaló Machado en una rueda de prensa con medios en Argentina y Chile, entre los que estaba EFE.

"Se va a una segunda elección, y si no le gusta las resultados ¿se va a una tercera, cuarta, quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso en su país?", se preguntó Machado.

Tampoco la dictadura chavista acepta esa 'solución'. "Aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro", respondió Diosdado Cabello, jefe político del partido de gobierno, el PSUV, a la propuesta. Con las Fuerzas Armadas compradas, al servicio de la dictadura, el apoyo silencioso del gobierno de España, la complicidad del expresidente Zapatero y toda la extrema izquierda española, y una comunidad internacional mirando a otro lado con la represión, detenciones y asesinatos del régimen de Maduro, ¿para qué arriesgarse? En España se espera con impaciencia que el expresidente Zapatero, siempre tan locuaz defensor de los delitos de Maduro, rompa su extraño silencio y se apreste a apoyarlos. Dicen que hay una mina de oro por medio.