España concede asilo a Edmundo González y Maduro se sale con la suya: "Es la paz del sepulcro"

Después de mantener un silencio sepulcral sobre el gran fraude electroral de Nicolás Maduro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -y oficialmente el PSOE- trata ahora de apuntarse un tanto con el exilio a España de Edmundo González. La oposición, sin embargo, tiene claro a quién beneficia y a quién perjudica este movimiento que, para más sospechas, ha sido anunciado por la propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, que presumía de que "esta conducta reafirma el respeto por el Derecho que ha primado en la actuación de la República Bolivariana de Venezuela en la comunidad internacional".

"Y dice que la dictadura dio el salvoconducto en aras de la tranquilidad y la paz de la República. El máximo cinismo -ha reaccionado el dirigente Juan Pablo Guanipa, muy cercano a María Corina Machado-. Esa es la paz del sepulcro, la paz de la opresión, la paz de la represión. Esa paz no es la que queremos los venezolanos".

En medio de la confusión que ha generado el anuncio, el polítólogo Walter Molina ha tratado de arrojar luz a lo sucedido. "Querían forzar el exilio de Edmundo González porque es el presidente electo y tenerlo en el país era una presión constante. Lograron lo que querían. Y es un golpe muy, muy grande para muchos", ha advertido el venezolano, sin olvidarse de señalar a los máximos culpables de esta operación. "Mi eterno desprecio a José Luis Rodríguez Zapatero. Mi eterno desprecio a Pedro Sánchez. Mi eterno desprecio a cada miembro de esa izquierda española que ha sido parte protagónica de la desgracia de Venezuela", ha escrito en su cuenta de X.

Querían forzar el exilio de Edmundo González porque es el presidente electo y tenerlo en el país era una presión constante. Lograron lo que querían. Y es un golpe muy, muy grande para muchos. Para millones. Mi admiración y respeto eterno a quienes han liderado. No más. — Walter Molina (@WalterVMG) September 8, 2024

En la misma línea se ha manifestado también en declaraciones a TVE el director del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Henrique Otero, también exiliado en Madrid, que aunque reconocido que la presión que tenía Edmungo González era "gigante", es evidente que su exilio es "un logro" para Maduro_ "Es un éxito para ellos que Corina se quede sola".

Por ahora, la verdadera líder de la oposición mantiene silencio y, según la agencia EFE, los opositores venezolanos exiliados en España se encuentran reunidos este domingo en Madrid para tratar de aunar posiciones y analizar las consecuencias de la salida de Venezuela del candidato presidencial.

El sospechoso comunicado de Delcy Rodríguez

La noticia saltaba a última hora de este sábado, cuando Delcy Rodríguez hacía público un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que aseguraba que Edmundo González había solicitado asilo político a España y que el régimen había decidido facilitarle la salida de Venezuela: "Una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país".

Aunque en ningún momento ha confirmado quién habría liderado esos contactos por parte de España, todas las fuentes apuntan al papel clave que habría jugado José Luis Rodríguez Zapatero, cercano al régimen de Maduro y siempre remando a su favor.

La versión de Albares

La salida de Edmundo González de Venezuela era confirmada inmediatamente por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien aseguró que el opositor "a solicitud suya", volaba ya a nuestro país en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. "El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos", remarcaba en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. — José Manuel Albares (@jmalbares) September 8, 2024

El ministro, sin embargo, subrayaba que -en contra de la versión ofrecida por Delcy Rodríguez- el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna negociación con el régimen de Maduro. "González ha solicitado el derecho de asilo y España por supuesto se lo va a conceder. He podido hablar con él, me ha trasladado su agradecimiento y yo le he trasladado la alegría de que se encuentre bien", ha dicho Albares, que ha presumido de que esta maniobra demuestra el "compromiso del Gobierno de España con los derechos políticos de todos los venezolanos".

Después de un mes y medio en el que su pasividad y la complacencia de Zapatero han sido duramente criticadas por la oposición, Albares ha tratado, además, de desmarcarse de la dictadura venezolana, insistiendo en que nuestro país no reconocerá "una supuesta victoria" de Maduro mientras no se entreguen las actas.

Mes y medio de acoso

A sus 75 años, Edmundo González se convirtió por sorpresa en candidato después de que María Corina Machado fuese inhabilitada el pasado mes de abril. A pesar de que para muchos era un desconocido, este diplomático, profesor y escritor fue embajador de Venezuela en Argelia entre 1991 y 1993 durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez y en Argentina entre 1998 y 2002, durante los gobiernos de Rafael Caldera y Hugo Chávez.​

Tras denunciar el fraude electoral perpetrado por Maduro, el régimen no ha dejado de perseguirle. Refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, la Fiscalía venezolana le había citado a declarar en reiteradas ocasiones, acusándolo de hasta cinco delitos relacionados con su candidatura presidencial. Sin embargo, González no había atendido a ninguna de esas peticiones.

Ahora, tras el asedio del régimen a la Embajada de Argentina -donde se encuentran refugiados otros seis opositores- aquel que estaba llamado a ser la esperanza de los venezolanos viaja a Madrid para reunirse con su hija pequeña a la espera de que España confirme de manera oficial la concesión de asilo. Así, la gran pregunta que muchos se hacen en estos momentos es qué pasará con la oposición y si este movimiento enterrará por completo el gran fraude electoral perpetrado, una vez más, por Nicolás Maduro.