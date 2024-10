Milei pone a trabajar a los presos: "Se acabó la vagancia en la cárcel"

El gobierno de Javier Milei ha creado el programa "Manos a la Obra" que obligará a los presos a trabajar arreglando y manteniendo las instalaciones donde cumplen condena. La encargada de presentarlo ha sido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que este viernes ha destacado la importancia de que los reclusos asuman su responsabilidad frente a la sociedad:

SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLAS El plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2024

Bullrich ha criticado el ocio en las cárceles y asegura que "es el camino hacia la destrucción social". A partir de ahora, todos los reclusos estarán obligados a trabajar unas horas determinadas para mantener las propias instalaciones carcelarias y que se pagan con los impuestos de los ciudadanos.

La ministra ha asegurado que "no es justo que alguien que optó por el crimen pueda ganar un salario sin trabajar mientras millones de argentinos se levantan cada día para ganarse el suyo con esfuerzo". E insistió: "El que no trabaje, no cobrará un sueldo".

La ministra de Seguridad presentó el programa "Manos a la obra" en el Complejo Penitenciario de Ezeiza (Buenos Aires) donde se reunió con un grupo de internas y participó en algunas actividades con ellas.