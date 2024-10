Condenan en Perú al expresidente Alejandro Toledo a 20 años de prisión por corrupción

Después de varios años de investigación y un largo juicio oral, la Justicia peruana, a través de la jueza Inés Roja Contreras del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, condenó este lunes a Alejandro Toledo, presidente del Perú entre 2001 y 2006, a nueve años de prisión por el delito de corrupción y once años y seis meses por el delito de lavado de activos -un total de 20 años y seis meses- por un caso relacionado con la empresa brasileña Odebrecht.

Según la tesis fiscal, el condenado acordó favorecer a la constructora para asignarle las obras en dos tramos de la carretera Interoceánica Sur a cambio de un soborno de 35 millones de dólares (unos 32,5 millones de euros). En la sentencia se señala que "en este caso, al haberse demostrado una serie o un rosario de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa e indirecta del señor Toledo en el proceso, el señor Toledo ha realizado la conducta típica de la infracción del deber, defraudando al Estado".

En declaraciones a la prensa, el fiscal José Domingo Pérez -que también llega el caso contra Keiko Fujimori- calificó el fallo como una "sentencia histórica" y agregó que "es un mensaje de que no debe haber impunidad en nuestro país; que los crímenes, la corrupción, se castiga y que la afectación al sistema de justicia, a los fiscales, a los jueces, no debe continuar y no debe seguir".

De esta manera, la Justicia peruana vuelve a condenar a un expresidente, 15 años después de la sentencia contra el recientemente fallecido Alberto Fujimori, por casos relacionados con violaciones de los derechos humanos, y también por delitos de corrupción, entre otros, que lo llevaron a prisión con una pena de 25 años, aunque posteriormente recibió un indulto presidencial para salir en libertad en diciembre de 2023.