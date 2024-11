Los 'evistas' defienden la candidatura de Morales pese a la negativa del TC y las acusaciones de abuso de menores

Quien fuera presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, sigue en sus trece. Evo Morales está empeñado en presentarse a las elecciones, le pese a quien le pese. Sus seguidores le apoyan para aquí así sea. Es más, se enfrentan contra viento y marea. Lo hemos visto a lo largo de los 24 días de bloqueos ininterrumpidos (hasta que se determinó una pausa de 72 horas para iniciar un diálogo con el Gobierno de Luis Arce) que han llevado a cabo para defender a su líder de las acusaciones de estupro y abuso de menores, sumiendo a Bolivia en una crisis peor de la que ya tenía. Y lo volvimos a ver durante la celebración, el pasado domingo, de un encuentro en la sede de la ‘Coordinadora de las 6 Federaciones y Mancomunidad de los 5 municipios del Trópico de Cochabamba’ en el que se volvió a defender su candidatura.

Morales estaba como pez en el agua, arropado por sus seguidores más fieles, en su bastión sindical y político. Y, al presentar las conclusiones de la reunión, aseguró que había quedado "demostrado" que él está "habilitado para las elecciones de 2025" y destacó que así lo habían ratificado todos los intervinientes. Se proclamó, por tanto, "único candidato" del Movimiento al Socialismo (MAS). Se enfrentaba así al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que -el pasado viernes- emitió una sentencia en la que la que se recogía que el mandato de las autoridades electas (en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) es de "dos periodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato".

De esta manera, los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado querían zanjar el asunto que ya se abordaba en una resolución emitida por el mismo tribunal en diciembre de 2023 que establecía que el presidente y el vicepresidente de Bolivia solo pueden ser elegidos y ejercer su mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos, y que la reelección indefinida no existe. "No es un derecho humano", sentenciaban. Pero a Morales, que continúa con la intención de gobernar su país, ni le valió el falló de hace casi un año ni le vale el que acabamos de conocer. De hecho, ha optado por arremeter contra los jueces para desacreditar sus resoluciones.

Según él, son magistrados "autoprorrogados" y es por eso que sus decisiones son nulas de pleno derecho". Algo que, para él, es otro "argumento jurídico" a favor de su habilitación como candidato. Utilizaba así el hecho de que el mandato de los jueces del Constitucional terminó a principios de 2024. En diciembre decidieron extender su gestión (también la de los jueces de las otras máximas cortes del país), dado que no se habían realizado las elecciones judiciales pertinentes (que debían haberse efectuado en 2023). Morales aprovechó el encuentro en el Trópico de Cochabamba para exigir su renuncia y pedir que se respete el congreso del MAS que se realizó el año pasado en el que él fue ratificado como presidente del partido y se le nombró "candidato único" de cara a los comicios de 2025.

Cabe recordar que el órgano electoral no reconoce el mencionado congreso porque no cumplió con el requisito (recogido en los estatutos del MAS) de que estas reuniones sean convocadas en consenso entre la dirección nacional y las organizaciones que integran el partido. Algo que no ocurrió debido a la pelea interna entre los seguidores de Morales y los del presidente Luis Arce, ambos pertenecientes a la misma formación política. Los mandatarios se distanciaron a finales de 2021, cuando más evidentes sus diferencias, en temas como la administración del Estado, la renovación de la dirección del MAS y la definición de la candidatura para las próximas presidenciales.

Con mucho espíritu revolucionario y convicción inclaudicable, desarrollamos nuestro "Ampliado Nacional para Salvar Bolivia".

En un arduo debate y velando siempre por el bienestar de nuestra patria, se resolvió entre los puntos más importantes: - Renuncia de los magistrados… pic.twitter.com/SrBbf4oZKO — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2024

¿Trata de menores o persecución política?

Ahora, Morales sigue tensando la cuerda pese a que no soplan buenos vientos para él precisamente. Las acusaciones relacionadas con los abusos sexuales de menores le tienen acorralado y la Fiscalía ha abierto una investigación en relación con el caso de una joven -de 23 años- que asegura que él la violó y la dejó embarazada cuando tenía 15 años (la niña nació cuando ella tenía 16).

Pero los 'evistas' tachan la acción del ministerio público de "persecución política" y siguen defendiendo al líder cocalero. Los dirigentes que intervinieron en la reunión de Cochabamba lanzaron duras críticas contra Arce, al que exigieron soluciones a problemas como la falta de combustibles y el encarecimiento de los alimentos, que -por cierto- se han visto agravados por los últimos bloqueos de carreteras en el centro del país.

Negociaciones con Arce

A lo largo de las 24 jornadas de protestas -para pedir que se cerrada la investigación contra Morales-, en las que se produjeron multitud de actos vandálicos y enfrentamientos con la policía, un centenar de seguidores de Evo resultaron detenidos. Y es por eso que la ‘Coordinadora de las 6 Federaciones y Mancomunidad de los 5 municipios del Trópico de Cochabamba’ decidió levantar los bloqueos y negociar la liberación de los arrestados con el Gobierno. Pero el inicio del diálogo previsto para el pasado viernes se canceló.

Así lo decidió el presidente del país después de que sectores afines al expresidente irrumpieran en un acto del Ejecutivo de forma violenta. "Las condiciones de beligerancia, de belicosidad, la poca actitud de respeto (...) de una facción hoy conocida como ‘evismo’ (o afín a Evo Morales) dejan mucho que desear", señaló el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca. Está por ver qué ocurre en las calles una vez concluido el plazo de 72 horas de paro de los bloqueos.