Cristina Fernández dice que la Justicia la condena a seis años de prisión "por ser mujer"

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la sentencia de diciembre de 2022 contra Cristina Fernández de Kirchner por un delito de fraude en el caso "Vialidad", relacionado a la concesión de 51 obras viales a favor del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno y el de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007).

En la sentencia se señala que se condena a "Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos pic.twitter.com/IkMNlPvIte — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 13, 2024

Como era de esperar, esta decisión judicial provocó la respuesta de la expresidenta quien señaló en un encuentro con mujeres que la ratificación de su condena se da "por ser mujer". Tras conocer el fallo dijo que "cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón".

También aprovechó el momento para victimizarse y lanzar un mensaje: "No importa chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad".

Por su parte, el presidente Javier Milei dijo a través de la red social X que "en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".

Esta ratificación del fallo de 2022 podría dejar sin posibilidades a la expresidenta para presentarse en las Legislativas de 2025, aunque podría ganar tiempo en caso de que su defensa, como se espera que haga, presente una apelación ante la Corte Suprema.