La dictadura chavista acusa al gendarme argentino de tener vínculos "terroristas" e investiga a dos ministros de Milei

No es novedad que la dictadura de Nicolás Maduro busque abrir nuevos frentes de crisis con otros países de la región y desde hace ya varios meses, Argentina ha estado en el centro de los ataques de miembros del régimen, en especial desde que el Gobierno de Javier Milei denunciara el fraude cometido el 28 de julio y reconociera como ganador de las elecciones a Edmundo González Urrutia.

Para seguir con esta tensión, la Fiscalía del régimen ha procesado al gendarme argentino Nahuel Gallo por su supuesta vinculación a "un grupo de personas" que intentaron "ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas" con "apoyo de grupos de la ultraderecha internacional". Según el comunicado, se procedió a la detención por ingresar "irregularmente" a Venezuela "ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental".

#Nacionales | El Ministerio Público informó que el Sr. Nahuel Agustín Gallo fue detenido al haber intentado ingresar irregularmente a Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental. Durante un comunicado difundido por el organismo, en el… pic.twitter.com/ch3oFwkqic — Globovisión (@globovision) December 27, 2024

Argentina ya había explicado que el "único propósito" del viaje era "visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común". De hecho, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, aseguró que los gendarmes "tienen totalmente prohibida la actividad política" y que Gallo "entró con todos los papeles legales, hizo todos los trámites que tenía que hacer en la Gendarmería (...) Su entrada fue total y absolutamente legal. Lo que no fue legal fue la forma en que lo secuestraron en la frontera". Por su parte. el ministro de Exteriores, Gerardo Werthein, dijo que Gallo que se encuentra "en perfecto estado" físico y psicológico a pesar de haber sido "secuestrado de manera ilícita".

Como respuesta a sus intervenciones, el fiscal general, Tarek William Saab, publicó un comunicado en el que asegura que ante las "declaraciones inculpadoras" de Bullrich y Werthein ambos quedan "señalados como personas de interés en la investigación" y, por tanto, "serán incorporados a la causa". Señala que "las investigaciones realizadas por los cuerpos auxiliares de justicia venezolanos revelan que en la cadena de mando del grupo de terroristas enviados desde Argentina aparece la propia ministra Bullrich y así consta en el expediente".

Bullrich no tardó en responder y a través de la red asocial X señaló que "Tarek William Saab, jefe de fiscales de una narcodictadura asesina, no me va a callar con sus mentiras. El argentino Nahuel Gallo es víctima de un secuestro político".

Tarek William Saab, jefe de fiscales de una narcodictadura asesina, no me va a callar con sus mentiras. El argentino Nahuel Gallo es víctima de un secuestro político, y ustedes, mafiosos del régimen de Maduro, son los verdaderos criminales. No nos intimidan. Caerán, y cuando así… pic.twitter.com/WKrrugVjIr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 28, 2024

Esta nueva crisis entre ambos países se genera cuando la dictadura espera confirmar el fraude electoral del 28 de julio con la ilegítima juramentación del dictador Maduro el próximo 10 de enero.