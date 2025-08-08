EEUU eleva a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro

En una declaración publicada a través de su cuenta de X, Pamela Biondi anunció que su departamento había aumentado a 50 millones de dólares (unos 42,8 millones de euros) la recompensa por información que lleve a la captura del dictador Nicolás Maduro.

En el anuncio, señaló que el chavista "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional" y agregó que "hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio" chavista, mientras que a través del Departamento de Justicia que ella dirige se "ha incautado más de 700 millones de dólares (casi 600 millones de euros) en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más".

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Además, lo acusó de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cártel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos. Biondi dijo también que "bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes".

Luego del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló a través de X que "Maduro es el líder del despiadado Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro DEBE ser llevado ante la justicia".

.@StateDept and @TheJusticeDept are increasing the reward for the arrest of dictator Nicolás Maduro to $50 million for violating U.S. narcotics laws. Maduro is the head of the vicious Cartel de Los Soles, a narco-terror organization which has taken over Venezuela. Maduro MUST… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 8, 2025

La anterior cifra de 25 millones había sido ofrecida por el gobierno de Joe Biden a inicios de este año, por lo que ahora la administración de Trump intenta presionar aún más al círculo más cercano de Maduro para dar esa información que lleve a su arresto.