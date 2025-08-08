Menú

EEUU eleva a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro

La Fiscal general, Pamela Biondi, anunció la cifra récord y dijo que Maduro es "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo"

(Iberoamérica)
Maduro, en un acto público. | LD/Agencias

En una declaración publicada a través de su cuenta de X, Pamela Biondi anunció que su departamento había aumentado a 50 millones de dólares (unos 42,8 millones de euros) la recompensa por información que lleve a la captura del dictador Nicolás Maduro.

En el anuncio, señaló que el chavista "es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional" y agregó que "hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio" chavista, mientras que a través del Departamento de Justicia que ella dirige se "ha incautado más de 700 millones de dólares (casi 600 millones de euros) en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más".

Además, lo acusó de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cártel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos. Biondi dijo también que "bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes".

Luego del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló a través de X que "Maduro es el líder del despiadado Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro DEBE ser llevado ante la justicia".

La anterior cifra de 25 millones había sido ofrecida por el gobierno de Joe Biden a inicios de este año, por lo que ahora la administración de Trump intenta presionar aún más al círculo más cercano de Maduro para dar esa información que lleve a su arresto.

