Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a la primera ministra del golpista Pedro Castillo

El Gobierno peruano ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras la confirmación de la entrada a su embajada de Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, en su intento de eludir la justicia peruana ante el proceso por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, reveló en una conferencia de prensa que "hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", lo que además calificó como "un acto inamistoso" que ha llevado al gobierno peruano a "romper relaciones diplomáticas con México (…) teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

El Gobierno del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, debido a las reiteradas ocasiones en las que el gobierno mexicano intervino en asuntos internos de nuestra nación. De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 3, 2025

Asimismo, se refirió a la postura de México ante dicho intento de golpe de Estado y señaló que el entonces gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, "pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos" y "difundió una versión tendenciosa e ideologizada", en especial después de recibir a la esposa de Castillo y a sus hijos. Por eso, agregó que "han intentado convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México". "Incluso en tiempos recientes, la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas al afirmar que Pedro Castillo es un perseguido político", sentenció.

#ÚLTIMO | Canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, tras conocerse que la expremier Betssy Chávez fue asilada en la embajada mexicana. pic.twitter.com/yqatpqSgFy — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 3, 2025

Sin embargo, De Zela recalcó que "el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa que hayamos roto relaciones consulares; por consiguiente, nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestro cónsul en ese país así como los mexicanos que viven en el Perú continuarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país".

Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023. El Tribunal Constitucional (TC) había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.