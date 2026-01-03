La Puerta del Sol se llena de venezolanos para celebrar la caída de Maduro
Una multitud de exiliados se ha reunido en el centro de Madrid entre banderas y consignas para festejar lo que consideran el inicio del fin del chavismo.
Celebración histórica en Madrid
La Puerta del Sol se ha llenado este sábado de miles de venezolanos que han celebrado la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos, en una jornada marcada por banderas, cánticos y un fuerte sentimiento de alivio tras décadas de chavismo.
Concentración espontánea y masiva
Desde primeras horas del día, venezolanos procedentes de distintos puntos de Madrid y municipios cercanos se han ido reuniendo de manera espontánea, haciendo crecer la concentración a medida que se ha ido confirmando la noticia.
Una imagen cargada de simbolismo
El centro de la capital ha ofrecido una estampa contundente: miles de personas han celebrado lo que consideran el inicio del fin de una narcodictadura que ha devastado Venezuela y ha forzado a millones al exilio.
Del desahogo a la esperanza
La jornada ha estado dominada por consignas a favor de la libertad y la democracia, vividas como una reparación moral tras años de persecución, represión y miseria, más como una celebración que como una protesta.
Madrid, epicentro del exilio venezolano
La magnitud del acto ha reflejado el peso del exilio en la capital, uno de los principales núcleos de venezolanos en Europa, con cientos de miles de residentes en España que han huido del régimen chavista.
El fin de la impunidad
Para muchos asistentes, la captura de Maduro ha simbolizado el colapso de un régimen criminal que durante años se ha sostenido mediante la represión, el fraude y el saqueo del país, demostrando que la impunidad no es eterna.
Una imagen para la historia
La jornada ha dejado una escena difícil de olvidar: una Puerta del Sol abarrotada ha celebrado la caída del hombre que ha encarnado la represión y el crimen institucional en Venezuela, con un mensaje claro sobrevolando la plaza: la narcodictadura ha empezado a caer.