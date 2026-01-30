Delcy Rodríguez anuncia una amnistía a medias para los presos en Venezuela

Acorralado por los acontecimientos y con el dictador Nicolás Maduro capturado por fuerzas de asalto estadounidenses desde hace casi un mes, el régimen chavista intenta ahora una maniobra de distracción para ganar tiempo y legitimidad internacional. Latino, actuando como presidenta encargada, ha anunciado este viernes una amnistía general para los presos políticos que todavía pueblan las mazmorras del Helicoide y otras cárceles del país.

Desde la sede del Tribunal Superior de Justicia, Rodríguez ha escenificado un supuesto aperturismo condicionado por la presión externa y el colapso del aparato sucesorio: "Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", según publica El País.

Según la heredera del régimen chavista, esta decisión habría sido "hablada con Nicolás Maduro", a pesar de que este se encuentra fuera de la ecuación de poder real tras su detención el pasado 3 de enero.

El "cuentagotas" de la libertad

Aunque el régimen vende la medida como un gesto de magnanimidad, la realidad a pie de calle es muy distinta. Las liberaciones se están produciendo "con cuentagotas". Mientras el chavismo infla las cifras, hablando de 600 liberados, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos rebajan el número a apenas 302.

La trampa reside en la letra pequeña. Hasta ahora, los excarcelados no gozan de libertad plena, sino que son víctimas de un régimen de "puerta giratoria" y control social: prohibición de salida del país, veto a realizar declaraciones a la prensa, inhabilitación para acceder a empleos y riesgo constante de extorsión policial.

Presos como moneda de cambio No es la primera vez que la tiranía utiliza a los disidentes como rehenes. En 2020, Maduro ya recurrió a indultos selectivos para intentar legitimar su farsa electoral, liberando a 110 opositores del entorno de Juan Guaidó. En aquella ocasión, el régimen llegó a "engordar" las listas incluyendo a presos comunes para simular una generosidad inexistente.

Desde la oposición y la sociedad civil, la respuesta es clara: no hay transición posible con las cárceles llenas. Figuras públicas venezolanas han insistido en los últimos días en que la medida llega tarde y es parcial. Solo los detenidos extranjeros han logrado recuperar la libertad total al ser expulsados a sus países de origen, mientras que los venezolanos siguen sometidos al arbitrio judicial de un sistema corrompido.

La propuesta de las familias frente a la opacidad Frente a la opacidad de Delcy Rodríguez, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha puesto sobre la mesa una propuesta de ley mucho más ambiciosa que busca "pasar página a 12 años de represión". Su iniciativa fija el origen del perdón en el 1 de febrero de 2014 —inicio de las grandes protestas contra Maduro— y exige el sobreseimiento de causas para periodistas, militares perseguidos y activistas.

La amnistía de Rodríguez, por ahora, parece más un intento de evitar el juicio de la historia que una voluntad real de democratizar un país que todavía cuenta por miles a las víctimas de la persecución política y el exilio forzoso.