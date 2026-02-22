El Ejército de México mata a 'El Mencho', el narco más buscado y desata el caos en varios estados

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', durante un operativo militar en Tapalpa, ha supuesto el golpe más contundente al narcotráfico en la última década. El jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización catalogada por Estados Unidos como "terrorista global" y principal responsable de la epidemia de fentanilo, fue capturado con vida tras un intenso tiroteo, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas mientras era trasladado en helicóptero hacia Ciudad de México.

El operativo se desarrolló en Tapalpa, Jalisco, donde un enfrentamiento armado terminó con cuatro delincuentes muertos y tres heridos de gravedad, entre ellos el capo, quien falleció mientras era trasladado vía aérea a Ciudad de México. La Secretaría de Defensa ha confirmado que en la acción se incautaron vehículos blindados y lanzacohetes.

Un cambio de estrategia: De los "abrazos" al combate frontal

Para los analistas, esta operación representa un punto de quiebre definitivo entre la gestión de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum. Al abandonar la política de "abrazos, no balazos" por un combate frontal liderado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Sheinbaum envía una señal clara a Washington.

La intervención, que contó con inteligencia clave de EE. UU., se produce en un momento de máxima presión política por parte de la administración de Donald Trump, que equipara al CJNG con estructuras como el Cártel de los Soles.

México bajo fuego cruzado

La noticia de su muerte ha provocado una respuesta violenta inmediata en nueve estados, afectando principalmente a Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. La "furia" del crimen organizado no se ha hecho esperar.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha activado el "código rojo" tras registrarse bloqueos de carreteras con vehículos quemados, ataques a gasolineras, farmacias y comercios. Las fuerzas especiales incautaron en el lugar del operativo un arsenal de guerra que incluía lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, lo que da cuenta del poder de fuego de la organización. Asimismo, ha reiterado la orden de "evitar salir de sus hogares" ante la persistencia de los enfrentamientos.

En Guadalajara, sede del próximo Mundial de Fútbol, el pánico alcanzó el aeropuerto tras escucharse disparos, mientras las columnas de humo por la quema de vehículos oscurecían el cielo.



El país en alerta por los disturbios

En ciudades como Guadalajara, el servicio de transporte público ha sido suspendido y se ha instado a la población a permanecer en sus hogares mientras se atienden los enfrentamientos armados y el lanzamiento de "ponchallantas" en las vías principales.

Pese al caos en las carreteras, las autoridades aseguran que los aeropuertos operan con normalidad, aunque la tensión sigue siendo máxima en gran parte del territorio nacional ante posibles represalias.

La caída del último gran capo: el fin de una era en el narcotráfico

Expolicía municipal y prófugo durante años, 'El Mencho' se convirtió en el criminal más poderoso de México tras la captura de 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada.

Su imperio, que se extiende desde Estados Unidos hasta Ecuador, se enfrenta ahora a un futuro incierto. Como señala el analista Pablo Cícero, aunque la hidra del narco pueda regenerarse, la realidad inmediata es que el país se prepara para días de "fuego cruzado" mientras el Gobierno intenta contener la respuesta de una organización que hoy huele, más que nunca, a pólvora y gasolina.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha delegado los detalles técnicos en el Gabinete de Seguridad, el operativo se considera el golpe más contundente contra el crimen organizado en años.