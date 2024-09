Los "baños sagrados" en aquellos festivales religiosos que suceden al norte de la India, y en otros estados como Nepal, son una de las tradiciones espirituales más importantes para los hindúes, que se sumergen en ríos que consideran sagrados –como el Ganges— para alcanzar la salvación y librarse de sus pecados, por medio de sus aguas "benditas". Sin embargo, el festival de Jivitputrika se ha saldado con alrededor de 50 personas fallecidas por ahogamiento a causa de la falta de medidas de seguridad.

En concreto, al menos 37 niños y otros nueve adultos han muerto en los últimos dos días, entre el miércoles y el jueves, en incidentes separados registrados en 15 distritos de esta región. Todos ellos relacionados con la celebración del mencionado festival hindú, que tiene una duración de tres días y sirve para que los fieles pidan "larga vida" para sus hijos en varias localidades del noreste de la India.

43 cadáveres recuperados

"Un total de 46 personas se ahogaron mientras tomaban baños sagrados durante el festival Jitiya, también conocido como Jivitputrika, en todo el Estado", ha informado durante la madrugada de este jueves el Departamento de Gestión de Desastres del estado de Bihar. "Hasta ahora se han recuperado un total de 43 cuerpos", ha añadido.

El departamento también da por fallecidos a tres desaparecidos durante la celebración de este ritual religioso, que se caracteriza por el sacrificio de las madres mediante el ayuno para posteriormente bañarse en ríos o estanques con sus hijos, y pedir para ellos una larga vida y su prosperidad.

¿Por qué ha sucedido?

Lo cierto es que no es la primera vez que ocurre un incidente similar. De acuerdo con la información ofrecida por el diario indio The Indian Express, 22 personas murieron el año pasado durante la celebración del festival Jivitputrika en este mismo Estado. Los ahogamientos, según ha asegurado un oficial de Desastres de Bihar al diario Time of India, se producen fundamentalmente porque no se siguen las medidas de seguridad.

Los participantes de este tipo de rituales se adentran en ríos que experimentan rápidas crecidas, ignorando las instrucciones de las autoridades locales. Una situación que se habría agravado en la presente edición del festival -ha explicado- debido a las fuertes lluvias que se han dado en la zona a lo largo de las últimas semanas.