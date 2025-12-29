Recuperan el cadáver de una niña donde se busca a cuatro españoles desaparecidos en el naufragio en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia informaron este lunes de que han recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde el pasado viernes naufragó un barco turístico, y donde se busca a cuatro españoles desaparecidos.

Según el comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles. Una balsa de los rescatistas acudió esta mañana a recuperar los restos sin vida, y están en proceso de verificar su identidad en el Hospital Regional de Komodo. La familia de la víctima también se ha desplazado al centro para realizar el proceso de identificación.

Las autoridades de Indonesia han anunciado que el cuerpo correspondería al de una niña de 12 años, la edad de una de las menores españolas que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y tres menores: un hijo de Martín y dos de los hijos (un niño y una niña) de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar —este de Indonesia— alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.