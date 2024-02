El 7 de octubre Hamás secuestró a cerca de 250 personas y las llevó a Gaza, donde todavía mantiene a más de 100 bajo cautiverio y en condiciones infrahumanas. La mayoría eran israelíes, pero también había trabajadores extranjeros y personas con doble ciudadanía.

Un grupo de los secuestrados al que quizá se ha prestado poca atención han sido los ocho miembros de la minoría de beduinos –dos de ellos ya fueron liberados– a los que Hamás no se paró a preguntar por su origen o sus creencias, como tampoco lo hizo con el resto de la gente a la que mató o secuestró.

Los beduinos son una pequeña minoría en Israel –hay unos 175.000–, descienden de las tribus que poblaban el Sinaí y son musulmanes. Hay pequeños problemas, como pasa con otras minorías en un país que es muy complejo, pero en general no son graves y, como veremos más adelante en esta entrevista, se sienten israelíes.

Amir y Salem El-Atrash son dos de estos beduinos y han pasado por Madrid para pedir la liberación de todos los secuestrados por Hamás y, en particular, la de su hermano, Muhammad, que sigue en Gaza desde hace ya –se cumplen el mismo día que hacemos la entrevista– justo cuatro meses.

Sin contactos ni pruebas

Nos sentamos en la cafetería de un hotel de Madrid y, auxiliados por dos traductoras, nos ponemos a hablar. Lo primero que nos cuentan es que su hermano "estaba trabajando cerca de la Franja de Gaza y en el 7 de octubre sólo estuvo disponible en su móvil hasta las 6.13", momento a partir del cual "desapareció".

Durante la siguiente semana no sabían qué había pasado con él hasta que el Ejército de Israel les comunicó que el "movil de Muhammad está en Gaza".

Una chapa que pide la vuelta de todos los secuestrados por Hamás | CJordá

"Le llamamos el sábado y nos respondió con un ‘os llamo después’, colgó y desde entonces no ha habido ningún contacto ni tenemos ninguna prueba de que está vivo", nos cuenta Salem, el hermano que más habla, "pero cerca de la Franja, donde se supone que estaba, no había restos de sangre ni nada que haga pensar que fue herido, así que pensamos que sigue bien".

Como es lógico, para la familia la situación está siendo dramática, más aún cuando Muhammad es "el mayor de todos los hermanos", y, según me explican, "el que mantiene unida a la familia y se encarga de todo".

Por supuesto, el asunto ha supuesto momentos muy complicados, como cuando se lo tuvieron que contar a los más pequeños de la casa –Muhammad tiene nada más y nada menos que 13 hijos –: "´Él trabaja una semana y descansa otra, así que los niños saben que después de siete días fuera de casa papá tiene que volver, así que aunque estuvieron mucho tiempo sin decirles la verdad, al final tuvieron que explicarles que su padre está secuestrado y por ahora no va a volver".

Los niños no son el único problema: "Nuestra madre no está enterada con todos los detalles, pero siempre está preguntando ‘¿cómo está Muhammad, cómo está Muhammad?’ y aunque no tenemos ninguna información, como no queremos que se preocupe, le decimos que está bien y en buen estado".

La situación se puso todavía más difícil hace sólo unos días: "Nuestro padre, que sí sabe toda la situación, tuvo un ataque al corazón y hemos tenido que hacer el viaje con él en el hospital y nuestra madre muy preocupada y sola".

¿Qué opinan los beduinos israelíes de Hamás?

Amir, Salem, el propio Muhammad y prácticamante todos los beduinos de Israel son musulmanes, lo que nos lleva a preguntarles qué les parece que los captores de su hermano presuman de que están cumpliendo con los mandatos de su religión. La respuesta no deja lugar a dudas: "Hamás realmente no son musulmanes, entraron en Israel y no les importó lo que se encontraban: si eran beduinos, judíos o cristianos, los mataron o los secuestraron a todos", nos dicen.

Amir y Salem con la foto de su hermano. | C.Jordá

"¿Qué religión te dice que tienes que matar a un niño?", se preguntan, "no son musulmanes, lo que hicieron no fue por el Islam", concluyen.

Les preguntamos también por la opinión que tiene la comunidad beduina sobre la banda terrorista. Y la respuesta también es muy clara: "Sienten que Hamás es como el Isis", nos dice Samir, "matan indiscriminadamente, no están bien de la cabeza", remata Amir con un gesto que por un instante ha hecho innecesaria la traducción.

Como decíamos al principio, los beduinos son una comunidad pequeña dentro de Israel y su integración es, a decir de los medios internacionales, muy precaria, pero en cambio nuestros interlocutores dibujan un panorama muy diferente: "Tenemos la mejor vida posible en Israel, una vida estupenda, hemos viajado por diferentes países árabes y vimos cómo vive la gente allí y no hay un lugar mejor que Israel", nos dice uno de los dos hermanos. El otro recalca: "Recibimos lo que puede darte un país: la educación los hospitales… no hay un lugar como Israel y nos sentimos bien donde vivimos".

Aquí ellos mismos se adentran en esa diferencia entre lo que cuentan y el discurso en los medios: "No creemos lo que dice la prensa, que siempre critica a Israel por cómo vive la población árabe, nosotros tenemos muy buena vida", insisten. "Cuando pasa algo pequeño sin mucha importancia los medios hacen de ello un asunto muy grande, si vas a un sitio donde la prensa dice que está pasando algo grave y lo ves con tus propios ojos no lo parece, la realidad es diferente".

Una solidaridad que no es una sorpresa

Preguntados por cómo les han tratado en Israel desde que se supo que Hamás había secuestrado a su hermano nos explican que han sentido mucho la preocupación de sus compatriotas, que siempre están "preguntándonos cómo estamos y cómo nos sentimos", pero que no están sorprendidos "desde siempre la sociedad israelí ha acogido a los beduinos como parte de Israel, siempre nos hemos sentido parte".

Quizá por ello se muestran muy confiados en la reacción de Israel a lo ocurrido y en que el Estado "sabe lo que tiene que hacer para frenar esto" para, sobre todo "que en el futuro no vuelva a ocurrir lo que pasó el 7 de octubre".

Tras ver lo satisfechos que se muestran por la reacción de la sociedad israelí queremos saber si la del resto del mundo les ha parecido tan buena. En su respuesta prefieren centrarse en algo que ven como muy positivo: "Esta vez da la sensación de que los países árabes entienden que la situación es diferente y no apoyan a Hamás porque vieron la masacre horrible y asquerosa del 7 de octubre y todo lo que hizo Hamás, que es propio de animales y no de personas, así que los países árabes se están apartando, no les apoyan", nos explican, "saben que la situación es diferente y que la culpa es de Hamás" concluyen.

Amir y Salem están en España como parte de un grupo más amplio de familiares de rehenes que, además de hablar con periodistas, se han reunido con el Rey y el presidente del Gobierno. Como es lógico les preguntamos por esos encuentros y nos dicen que los encuentros fueron "muy importantes y que sintieron "que el Rey nos escuchaba y quería entender mejor la historia de todo lo que pasó". Nos cuentan que sinceramente esperan que a partir de ahora "puedan hacer algo para ayudarnos a traer de vuelta a su hermano".

Por último, antes de la entrevista hemos sabido que Muhammad es un gran hincha del Real Madrid y no nos resistimos a preguntarles cómo se sienten en la ciudad del equipo de su hermano. "Es un gran seguidor del deporte en general, participa en carreras de caballos y seguro que si supiese que estamos aquí estaría muy emocionado", nos responde Samir dejando entrever, por primera vez en toda la conversación, una emoción en los ojos que se diría que está a punto de ponerse a llorar.