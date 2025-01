Fleur Hassan: "Si Trump no hubiera ganado Hamás no habría llegado a un acuerdo con Israel"

El Gobierno de Israel ha firmado un alto el fuego en Gaza tras 15 meses de guerra contra los terroristas de Hamás, iniciada después de la masacre del 7 de octubre de 2023. Este acuerdo se desarrollará en tres fases a partir de este domingo en el que finalmente los terroristas liberarán a los 96 rehenes que aún tienen en la Franja. Según se estima, 34 de estos rehenes habrían fallecido. Por parte del Estado hebreo habría una retirada de la zona, excarcelaría a presos palestinos y permitiría la entrada de ayuda humanitaria.

Este acuerdo se ha llevado a cabo gracias a la mediación de EEUU, Egipto y Qatar y se ha acelerado tras la victoria de Donald Trump a principios de noviembre de 2024. El presidente electo de EEUU, que había amenazado "con un infierno" si Hamás no liberaba a los rehenes, ahora se atribuye el éxito del alto el fuego al igual que la administración saliente de Joe Biden. Trump ha advertido de que "Gaza nunca más debe ser un refugio de terroristas" y ha pedido impulsar los Acuerdos de Abraham.

En el programa Es la Mañana de Federico la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan, ha comentado cómo ha caído en Israel la noticia del alto el fuego para que vuelvan los rehenes que llevan desde el 7 de octubre de 2023 en manos de los terroristas de Hamás. Hassan ha dicho que "sentir y pensar a veces son dos cosas distintas" y que los israelíes "sentimos que para esas familias" hay "mucha esperanza en el acuerdo".

"El acuerdo tiene dos fases, la primera para soltar 33 rehenes en 44 días", ha apuntado la vicealcaldesa de Jerusalén que ha señalado "la crueldad" de hacerlo de esa manera en la que "cada dos días" sueltan a rehenes. "Después de dos semanas empiezan a negociar la fase final en la que todos los rehenes vuelven a casa, incluyendo a los jóvenes soldados", ha añadido.

Cree que "el problema es que no sabemos con esta gentuza si vamos a llegar a la siguiente fase". "Hay muchas familias en Israel, y más las de los rehenes que no están en la lista humanitaria, que no saben cuando vuelvan a casa ni las garantías que hay de que vuelvan", ha apuntado. "Yo a esos padres los comprendo", ha dicho Hassan, que cree que "hay que empezar con algo y no podemos seguir así con casi 100 rehenes cuando no sabemos ni quien está vivo ni a quién mataron". "La crueldad hasta la última hora para saber quien vuelve en una caja y quién vuelve vivo", ha dicho.

El papel de Donald Trump

Fleur Hassan ha explicado que "los Acuerdos de Abraham son unas de las razones por las que Hamás atacó". El grupo terrorista es uno de "los brazos de Irán" y "ellos son responsables de todo eso". "El jefe de Hamás pensó que el 7 de octubre empezaba una guerra que iba a ser el fin Israel porque iba a atacar Hizbolá desde el norte, los Hutíes de Yemen y de Irak también", ha contado.

Decían que era "el principio del fin de Israel con los proxys de Irán esta vez reemplazando a los países árabes que atacaron hace años". "Lo que ocurrió fue lo opuesto. Pasamos un año muy malo, pero desde que Israel hizo la operación de los bípers para eliminar el liderazgo de Hizbolá en Líbano la guerra empezó a cambiar. Recuperamos esa confianza militar, de creatividad e innovación en la lucha", ha explicado.

Al matar a los jefes de Hamás y Hizbolá "recuperamos esa confianza y empezó el fin de los proxys de Irán", ha apuntado Fleur Hassán que ha añadido que "para completar la victoria, Trump ganó". En este sentido, la vicealcaldesa de Jerusalén ha dicho que "si Trump no hubiera ganado aquí Hamás no tiene ninguna gana de hacer un acuerdo con Israel porque saben que el mundo está contra Israel". "Al minuto que Trump ganó cambió todo y todo el muno empezó a asustarse, Hamás, Qatar…", ha dicho Fleur Hassán que ha recordado que el régimen árabe "tiene comprada a Europa".

Cree que "con Trump todo cambia ahora" y ha dicho que el próximo jefe de la diplomacia de EEUU, el senador Marco Rubio, "es buenísimo" y "un cristiano sionista que entiende la amenaza que tenemos". "No podíamos haber esperado un amigo más grande de Israel que Marco Rubio", ha dicho.

La posición de la Unión Europea

Sobre Siria ha contado que como Hizbolá quedó "muy debilitado por la operación del Líbano" Israel le dio "la oportunidad a los rebeldes de quitarse de en medio a Assad". Eso fue "exactamente" porque "pudimos destruir la capacidad que tenía Hizbolá y esa era la ruta de Irán al Líbano y a todos los enemigos nuestros para trasladar armas. Todo se desmanteló, lo opuesto que quería el líder de Hamás. Empezó algo que pensaba que iba a ser el principio del fin de Israel y lo que es el el principio del fin de la República Islámica de Irán".

"Espero que cuando entre Trump su administración decida de que se tiene que preocupar de que Irán no siga porque son los que exportan ese terrorismo yihadista islámico", ha dicho la vicealcaldesa de Jerusalén. "Son los que le dicen a Qatar lo que hacer y han comprado el alma de Europa no sólo el fútbol", ha indicado Fleur Hassán que, en este sentido, ha añadido que "han comprado universidades" y que sólo en Inglaterra tienen "40.000 millones de propiedades, más que el Rey. Es ridículo lo que ha ocurrido".

Ha dicho que "esto empezó hace 20 o 30 años cuando empezaron a comprar las cátedras en las universidades. Tienen una estrategia con Al Jazzera, que es un canal de veneno. En todo el mundo árabe moderado suní están cerrando las oficinas de Al Jazzera, pero en Europa son libres". La vicealcaldesa de Jerusalén ha cargado contra la posición dividida de la Unión Europa y ha dicho que "de la UE no esperamos nada".

"La UE está dividida. Tenemos países como Italia, Bulgaria o Polonia que han dicho que esto no puede seguir y que no quieren terroristas en sus países y la de España o Francia que todavía no se han dado cuenta del problemazo que tienen encima con los terroristas que están en su país". "Esto empieza con Israel, pero no acaba en Israel porque Europa no es una voz como antes, está dividida", ha insistido.