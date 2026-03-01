Nilufar Saberi denuncia el silencio de la "izquierda selectiva" ante el horror ayatolá

"La catástrofe de Irán" no es solo un conflicto geopolítico lejano, es una lucha desesperada por la supervivencia frente a un régimen que prohíbe la vida misma. La historia de este pueblo está marcada por la resistencia de mujeres y ciudadanos que se enfrentan a una teocracia que utiliza el terror como herramienta de control. Así lo contó la activista Nilufar Saberi en el programa La Trinchera de Llamas de esRadio, donde detalló la crudeza de la represión interna y cargó contra la "solidaridad selectiva" de ciertos sectores políticos en Occidente.

La activista, con una voz cargada de firmeza, explica el origen del drama actual: "La catástrofe nos cayó encima en 1979, con nombre y apellido: la teocracia islamista". Para Saberi, el conflicto no es una cuestión de política internacional reciente, sino una agonía que dura décadas y que ha llevado a la población a un límite insoportable.

Sobre el papel de la comunidad internacional, Saberi es tajante. "Casi nunca hemos interesado a nadie, el derecho internacional que ahora tanto reclaman, jamás se ha ocupado ni preocupado de la situación absolutamente terrorífica del pueblo iraní", asegura, criticando que solo se hable de Irán como un tablero geopolítico y no como un lugar lleno de vidas humanas.

Manuel Llamas, director del programa, destacó durante la entrevista la paradoja de ver a ciertos sectores occidentales criticar los ataques al régimen mientras el pueblo iraní celebra el fin de sus tiranos. Al respecto, Saberi señala directamente la falta de empatía: "Jamás les hemos importado como seres humanos, solamente hablan de Irán como si fuera un enorme espacio, pero vacío de vida".

La realidad cotidiana en Irán es, según relata, una escena de horror constante. La represión económica y social es tan asfixiante que la supervivencia básica parece un lujo. "Estamos muriendo a falta de medicamentos, de comida, de agua, de lo mínimo que necesita un ser humano hoy en día en el siglo XXI", comenta Nilufar mientras cuenta la crueldad del sistema: "La gente tiene que pagar para que le entreguen los cadáveres de sus hijos".

En cuanto a la situación actual, afirma que ya no se trata de una protesta más, sino de un pulso final por la existencia de una nación. En un mensaje directo a los movimientos feministas y de izquierda que guardan silencio ante los ayatolás, Saberi sentencia: "Esa solidaridad selectiva suya es tan cínica y es tan obvia".

La advertencia final de Saberi es un un llamamiento a la coherencia frente a un régimen que ha asesinado a miles de personas en las calles. "Tenemos que pisar tierra yendo hacia lo ideal, pero no podemos hacerlo desde el idealismo que es incompatible con las vidas humanas", añade Nilufar, pidiendo que el mundo se posicione, por fin al lado del pueblo iraní y deje atrás la "hipocresía y falsedad".