Rubio asegura que 'la intensidad' de los ataques en Irán va a crecer: "Los golpes más duros están por venir"

En una comparecencia frente a la prensa en Washington DC, Marco Rubio ha dejado claro que va a haber "un cambio en el alcance y en la intensidad" de los ataques en Irán y que "los golpes más duros todavía están por venir". El republicano ha asegurado que "estamos desmantelando el régimen terrorista iraní" y que estamos ante "una oportunidad única para debilitar gravemente" a la dictadura iraní "y neutralizar su amenaza nuclear y de drones a la región y al mundo".

Rubio sí habla de debilitar el régimen, pero no de cambio de régimen en Irán y ha recordado las metas prioritarias de su gobierno: "Estados Unidos llevó a cabo esta operación con un objetivo muy claro: desmantelar la capacidad de misiles balísticos de Irán y la amenaza que representa su armada, especialmente contra activos navales", ha dicho, "ese es el objetivo claro de esta misión", concluía.

"El mundo será más seguro si Irán no tiene acceso a armas nucleares", explicaba Rubio, que recordó que "Irán estaba jugando con nosotros en las negociaciones" por lo que "esto –en referencia a los ataques– tenía que suceder de todos modos".

Aunque después aclaró que la decisión del presidente Trump era independiente de la israelí, Rubio dijo también que una de las razones para que los ataques tuvieran lugar en este momento era que "sabíamos que iba a haber una acción israelí" que "precipitaría un ataque contra fuerzas estadounidenses", por lo que si no se tomaban medidas "preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas".

El Senado respalda a Trump

Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó una resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque, con una votación de 47 a favor y 53 en contra.

La propuesta había sido lanzada por un senador demócrata y había sido apoyada por el republicano libertario Rand Paul, pero no ha podido doblegar la mayoría de los republicanos en la Cámara y, finalmente, se ha convertido en una pequeña victoria política para el presidente.