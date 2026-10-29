Crea tus propios palestinos

Estimado progre, no dejes que la realidad derrumbe tu narrativa ni dañe tu imagen de persona comprometida. Sigue levantando esa bandera palestina y defendiendo su causa en pos de quitarte culpas y disimular tu resentimiento. ¡Qué mejor que crear tus propios palestinos para ello!

Tú, que te consideras feminista, puedes decir que te preocupan las mujeres palestinas bajo la 'ocupación israelí', a pesar de que sea su propia sociedad, basada en una ideología absolutamente sexista, la que las golpea, cubre de pies a cabeza, limita en gran medida y hasta acaba con sus vidas en asesinatos de honor. No sea cosa que la realidad desarme tu relato. Las mismas mujeres palestinas te aborrecerán, pero puedes moldearlas a tu gusto desde tu Starbucks favorito.

Y si eres uno de esos 'Gays por Palestina', mientras te fotografías con tu iPhone nuevo comprado por los burgueses capitalistas de tus padres, puedes crear unos palestinos que aprecien tu apoyo y levanten la bandera arcoíris contigo, más allá de que te detesten, les causes repugnancia y desprecien tu simpatía para con ellos, lo cual demostrarían arrojándote desde una terraza y arrastrando tu cadáver por las calles para que a nadie se le ocurra seguir tu modo de vida. Sí, Israel es el único país de la región donde podrías vivir libremente y ha sido refugio de palestinos gays. Pero bueno, ya sabes, puedes atribuirlo al pinkwashing.

Sé que crees que opinar libremente es un derecho fundamental, salvo cuando alguien opina diferente de ti, claro. No obstante, puedes crear tus propios palestinos, esos que secuestran, encarcelan, torturan y asesinan a disidentes, como campeones de la libertad de expresión. Pero que eso no te haga bajar esa bandera palestina colgada en la pared de tu cuarto. Y levántala bien alto: es fundamental para exigir cosas 'gratis' y tener permiso para destruir todo a tu paso.

Como gran paladín del multiculturalismo y la tolerancia étnica y religiosa que te consideras, puedes seguir creando esos palestinos tan tolerantes mientras quemas banderas de Israel. Ni intentes preguntarte cuántos judíos viven bajo un gobierno palestino (0), ni cuántos árabes viven en Israel (2.000.000), ni sobre la drástica caída de la población cristiana en los territorios gobernados por los 'campeones de la tolerancia' que siguen llamando despectivamente "abeed" (esclavos) a los negros en 'Palestina'. Y no te olvides de ni siquiera mencionar la opresión, los genocidios, las violaciones y las limpiezas étnicas perpetrados contra cristianos y otras minorías religiosas y étnicas por parte de los hermanos de los 'tolerantes' palestinos en otras partes del mundo. El eslogan "Free Palestine" incluye la tolerancia por defecto.

Ah, claro, tú también eres todo amor y paz, un verdadero pacifista que se opone a la guerra. Eso también te lo da tu creada causa palestina con tus creados palestinos. Sí, lanzan cohetes, cometen atentados e incluso asesinan a un bebé de siete meses junto a su hermano de cuatro años y su madre a sangre fría, pero todo entra en el marco de la 'resistencia'. Todo será en pos de la paz y contra el 'genocidio', el cambio climático, el alto costo de la vivienda y lo que sea. Crea tus propios palestinos, que consideran a los judíos y demás 'infieles' —como tú mismo— lacras a las que se debe eliminar o someter, como paladines de la resistencia por la libertad y la paz.

Y, por supuesto, solo deben preocuparte los palestinos de Gaza o la Ribera Occidental. Ni siquiera conviene pensar en cómo han sido y son tratados en Líbano, Kuwait o Jordania, por ejemplo, después de que llevaran todo su 'amor y paz' allí. Tampoco se te ocurra siquiera pensar, mientras acampas en alguna calle para exigir vaya a saber uno qué, pero que lo pague otro, en el enorme muro puesto por Egipto en la frontera con Gaza para que ni un solo gazatí se atreva a cruzar el límite. El foco tiene que estar en los palestinos 'oprimidos' solo por Israel. Que no te confundan esos camiones con toneladas de ayuda humanitaria.

Entendemos que tú estás unido a los palestinos más allá de algunas 'pequeñas diferencias' culturales debido a que comparten su aberración por los jud..., es decir, Israel y los valores de Occidente, pero también comprendemos por qué te sientes tan identificado con ellos. Después de todo, tanto tú como ellos están acostumbrados a destruir en nombre de la solidaridad, atacar en nombre de la paz y cancelar en nombre de la libertad para luego llorar "opresión".

Que su inminente divorcio sea leve.