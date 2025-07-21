Menú
Carlos Cuesta y Beatriz García comentan el atraco a los españoles que va a perpetrar el Gobierno vía impuestos para mantener a Sánchez en el poder.

El atraco masivo del Gobierno para mantener a Sánchez en el poder

Carlos Cuesta y Beatriz García comentan el atraco a los españoles que va a perpetrar el Gobierno vía impuestos para mantener a Sánchez en el poder.

Temas

0
comentarios