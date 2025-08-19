Turner (ACS) logra un nuevo hito en el Aeropuerto de Dallas y construirá tres estaciones de bomberos en Missouri

La Ciudad de Independence ha seleccionado a Turner Construction Company para liderar la construcción de tres nuevas estaciones de bomberos ( las estaciones 5, 8 y 11) , lo que significa una inversión importante en las capacidades de respuesta a emergencias de la ciudad y en la infraestructura de seguridad pública.

El programa multifase comenzará con la construcción de la Estación de Bomberos 8 y un almacén de material adyacente. Esta fase se encuentra en la fase final de diseño y se prevé que la construcción comience en el primer trimestre de 2026. La Estación 8 servirá como centro de respuesta a emergencias en la zona norte de la ciudad.

Se espera que la construcción de la Estación 5 comience a mediados de 2026, mientras que la Estación 11 comenzará a fines de 2026 y su finalización está prevista para 2027.

Cortesía de la Ciudad de la Independencia

"Estas importantes mejoras a la infraestructura de seguridad de Independence respaldarán las necesidades de respuesta a emergencias de la ciudad y reflejarán nuestro compromiso compartido de construir instalaciones resilientes y eficientes que sirvan a la comunidad, así como a la seguridad y el bienestar de sus socorristas durante las próximas décadas", dijo Christy Turner , ejecutiva de proyectos de Turner Construction Company.

Turner ha construido previamente ocho estaciones de bomberos en la zona, desde Olathe, Kansas, hasta Lake Winnebago, Missouri. Turner aprovechará su amplia experiencia en construcción relacionada con la seguridad pública para entregar estos activos críticos a tiempo y con mínimas interrupciones para los servicios de bomberos.

Hito en el Aeropuerto Internacional de Dallas

Seis enormes módulos prefabricados para la primera fase de la expansión de la Terminal F del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth han sido transportados e instalados con éxito, marcando la mayor operación modular jamás realizada en una terminal aeroportuaria. El primer traslado tuvo lugar apenas nueve meses después del inicio de la obra, demostrando la rapidez y eficiencia que permite un enfoque de construcción modular.

En un lapso de 12 días, cada módulo —el mayor de ellos con 85 metros de largo por 41 metros de ancho y un peso de 3.320 toneladas— fue cuidadosamente desplazado a lo largo de más de 800 metros por una de las calles de rodaje del aeropuerto, utilizando los transportadores modulares autopropulsados de Mammoet. Un proceso altamente coordinado que puso de manifiesto la excelencia en ingeniería y la pericia logística. Las estructuras fueron posteriormente colocadas sobre las cimentaciones construidas en el emplazamiento de la Terminal F, donde el equipo de diseño y construcción Innovation Next+ continuará con la siguiente fase del proyecto.

Este esfuerzo histórico fue concebido y gestionado por Innovation Next+, una empresa conjunta en la que participan Archer Western Construction, Turner Construction Company, Phillips May Corporation, H. J. Russell & Company y CARCON Industries, junto con los socios de diseño PGAL, Gensler, GFT y el ingeniero estructural Rogers DeSimone.

"Innovation Next+ no solo está entregando una nueva terminal, estamos demostrando cómo los grandes proyectos de aviación pueden avanzar gracias a la colaboración y la creatividad. La construcción modular y prefabricada son estrategias probadas que aplicamos en muchos proyectos con clientes que comparten nuestro compromiso con la innovación", afirmó Michael Whelan, presidente de la División de Edificación de Archer Western y miembro principal de Innovation Next+. "Este método ofrece la seguridad, calidad, certeza en los plazos y eficiencia que exige nuestra industria. Bajo el liderazgo de los vicepresidentes Erik Logan y Brenda Premenko, el equipo de diseño y construcción de Innovation Next+ tuvo la visión y la confianza de adoptar un enfoque audaz, haciendo historia en DFW con los módulos terminales más grandes y pesados jamás trasladados".

"Este enfoque audaz, modular e innovador está redefiniendo lo que es posible en DFW", señaló Abrar Sheriff, presidente de Turner Construction Company. "En solo nueve meses, Innovation Next+ entregó e instaló seis enormes módulos prefabricados, los más grandes jamás realizados para una terminal aeroportuaria. Este logro acelera la finalización de la obra, mejora la seguridad de los trabajadores y establece un nuevo referente en la industria en materia de precisión y eficiencia. Nuestro trabajo elevará la experiencia del pasajero y generará un crecimiento económico duradero para la región".

Una vez finalizada, la expansión de la Terminal F contará con un vestíbulo central con 15 puertas y servicios modernos para los pasajeros, aumentando de forma significativa la capacidad, mejorando la eficiencia operativa y estableciendo un nuevo estándar para la tecnología de construcción modular en proyectos aeroportuarios a gran escala.