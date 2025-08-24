Texas lidera la nueva revolución nuclear: energía limpia, barata… y lista en 60 días

¿Qué pasaría si, en el plazo de un año, pudiésemos tener energía limpia, abundante y barata, en cualquier rincón del planeta, desde hospitales y fábricas hasta centros de datos o puestos militares avanzados? No, no hablamos de ciencia ficción, sino del renacer de la energía nuclear, de la mano de una nueva generación de reactores pequeños, seguros y fácilmente replicables. Y el epicentro de esta revolución tiene nombre: Texas.

Durante décadas, la energía nuclear ha estado marcada por la imagen de megaproyectos mastodónticos que costaban decenas de miles de millones y tardaban más de una década en completarse. Pero esa era ha terminado. La nueva ola de innovación nos presenta reactores modulares y portátiles, capaces de instalarse en tan solo 60 días y de operar durante años sin necesidad de recarga.

Bienvenidos al "nuevo nuclear"

Estos reactores no tienen nada que ver con los de los años 70. Mientras que las plantas tradicionales eran catedrales de hormigón diseñadas a medida, la nueva generación sigue el modelo de la industria automotriz: diseños estandarizados, producción en serie y despliegue rápido. Lo llaman new nuclear y promete transformar radicalmente el panorama energético global.

Radiant Nuclear, por ejemplo, ha diseñado un reactor llamado Kaleidos que cabe en un contenedor y puede ser transportado en camión. Su aspecto futurista recuerda más a un estudio de videojuegos que a un centro de control soviético. Mientras tanto, Aalo Atomics ya ha presentado su prototipo de reactor compacto y prevé alimentar con él los centros de datos de inteligencia artificial de la Universidad Texas A&M.

El Silicon Valley de la energía atómica

Texas se ha convertido en el polo de atracción de estas startups nucleares. Gracias a un entorno regulatorio favorable y una cultura empresarial enfocada en resultados, el estado sureño lidera la carrera por el "nuevo nuclear". Firmas como Natura Resources, Kairos Power, Terrestrial Energy, Last Energy y X-Energy ya están desplegando proyectos que colocan al estado como la nueva capital nuclear de América.

Además, la colaboración entre estas empresas y Texas A&M University está creando un ecosistema de innovación similar al que Stanford supo generar para la industria tecnológica.

Energía barata, limpia y abundante

Uno de los grandes lastres de la energía nuclear tradicional era su coste. El 70% del gasto total en muchos proyectos históricos correspondía a intereses acumulados durante los largos años de construcción. El new nuclear, en cambio, reduce drásticamente los tiempos y permite amortizar rápidamente la inversión, rebajando el coste final de la electricidad a la mitad.

Pero no solo es más barato. También es más seguro. Muchos de estos nuevos reactores incorporan sistemas que se apagan automáticamente si detectan sobrecalentamiento, y algunos incluso eliminan las piezas móviles del núcleo, reduciendo riesgos y necesidad de mantenimiento. Y en cuanto a los residuos, empresas como Deep Isolation ya han desarrollado soluciones de almacenamiento definitivo mediante perforaciones subterráneas que aseguran la contención durante milenios.

El cliente soñado: la Inteligencia Artificial

El resurgir nuclear cuenta con un aliado inesperado: la explosión de la inteligencia artificial. Alimentar los nuevos centros de datos requiere una fuente estable, constante y limpia de electricidad, y ahí es donde entra el new nuclear. Las grandes tecnológicas están firmando contratos con estas startups, incluso pagando tres veces más que el precio de mercado a cambio de suministro garantizado. Este cambio de paradigma está acelerando el ritmo de despliegue.

Una revolución con espíritu liberal

Lo que estamos viendo es un fenómeno típicamente estadounidense: libertad para innovar, competencia entre modelos regulatorios y colaboración entre sector privado y academia. Mientras Vermont cierra plantas nucleares y prohíbe el fracking, Texas avanza hacia un futuro de energía abundante, resiliente y descentralizada.

Porque, como recuerda Stephen McBride, "no existe ningún país rico con un escaso consumo energético". La abundancia energética es el pilar sobre el que se construye la prosperidad. Y si esa energía, además, es limpia, segura y competitiva, el beneficio es doble. El new nuclear representa el tipo de innovación que cambia el mundo. Con el liderazgo de Texas y el empuje del sector privado, la energía del futuro ya está aquí.