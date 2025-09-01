Sumar tilda de "paraíso fiscal" a Madrid y plantea vetar la quita a las CCAA que rebajen impuestos

El curso político arranca con el perdón de deuda de las comunidades autónomas para beneficiar sobre todo a Cataluña tras haberlo pactado con ERC. Sumar ha presentado alegaciones al Partido Socialista dentro del seno del Gobierno para que modifique la condonación de 85.000 millones de euros a las comunidades autónomas que este martes aprobará el Consejo de Ministros.

"La condonación de la deuda es positiva, pero hay algunas cosas que queremos mejorar", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha expresado su respaldo al objetivo del Ministerio de Hacienda de reformar el actual modelo de financiación autonómica caducado.

Para los de Yolanda Díaz no todas las autonomías deberían poder acogerse a esta medida. "Tenemos que condicionar la mejora de la financiación en las CCAA a que no se practique el dumping fiscal y que no se usen esos recursos para recortar impuestos a los más ricos", ha subrayado Urtasun, en una alusión directa a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a quien Sumar propone excluir de esta condonación.

"La comunidad de Madrid tiene los tramos de IRPF más bajos de España, ha eliminado el impuesto de Sucesiones, ha eliminado el impuesto de Donaciones y lo que hace fundamentalmente es atraer capitales mediante este dumping del resto de CCAA que se dedica a vaciar. La comunidad de Madrid es nuestro gran paraíso fiscal y esto es totalmente intolerable", ha reprochado Urtasun.

A juicio del socio minoritario del Ejecutivo, las políticas económicas impulsadas por Díaz Ayuso se enmarcan dentro de prácticas consideradas como "juego sucio".

La formación también reclama la inclusión de una dotación presupuestaria adicional destinada a las comunidades autónomas infrafinanciadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana. En este sentido, Sumar propone "reconocer la singularidad valenciana" mediante una condonación adicional de 7.000 millones de euros, como mecanismo de corrección.

Con esta maniobra, Sumar busca ejercer presión sobre el PSOE para que introduzca modificaciones en el anteproyecto de ley, a tan solo unas horas de su aprobación en el Consejo de Ministros.