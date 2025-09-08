Loreto Inversiones se mantiene "positivo" para los últimos meses del año y apuesta por la bolsa europea

Loreto Inversiones ha emitido sus perspectivas de inversión de cara a los últimos meses del año, para los que se mantienen "positivos". La gestora espera retornos "moderadamente positivos en renta variable" con "menor volatilidad que en la primera mitad del año".

Además, explican que Europa ha salido relativamente fortalecida en lo que va de año "con una menor exposición al conflicto arancelario, valoraciones más atractivas y una recuperación económica que, aunque desigual, comienza a ganar atracción, consolidando así su atractivo para los inversores globales".

Así, consideran que la bolsa del Viejo Continente "ofrece un mejor perfil de riesgo-retorno que la estadounidense". En cualquier caso, también identifican "oportunidades atractivas" en este mercado "especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial".

Factores que marcarán la evaluación

En este contexto, en Loreto Inversiones identifican cuatro factores clave que marcarán la evolución de los mercados: la política fiscal y comercial en EEUU, el riesgo geopolítico, la caída de los tipos de interés y de los rendimientos de la renta fija y las tendencias estructurales de crecimiento.

Con respecto a los aranceles, reconocen que tienen efectos negativos inmediatos para todas las economías, pero consideran que "a medio plazo podrían incluso beneficiar a la Unión Europea". En todo caso, reconocen que "la incertidumbre dificulta una evaluación completa de las consecuencias".

Así, de cara a los últimos meses del año inciden en que "el diferencial de valoración entre Europa y EEUU se mantiene próximo a máximos históricos" y que el mayor estímulo fiscal previsto en Europa y la menor exposición al riesgo arancelario "refuerzan nuestra preferencia relativa por esta región".

Para la renta fija apuestan por "una estrategia de duración ligeramente más larga, en línea con la expectativa de bajadas de tipos", si bien advierten de que ven posible "un nuevo incremento de la volatilidad en el corto plazo".