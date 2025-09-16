Fetico logra una representación mayoritaria en las elecciones sindicales de Revolut

La Confederación Sindical Independiente Fetico, ha obtenido una representación mayoritaria en el proceso de elecciones sindicales celebrado en Revolut Bank, una de las principales entidades del sector de servicios financieros digitales. Este resultado marca la entrada del sindicato en el sector de la banca.

El resultado del proceso electoral ha otorgado a Fetico 12 de los 13 delegados que se elegían, mientras que el delegado restante fue para el sindicato FINE. Esta distribución sitúa a Fetico como la fuerza sindical con mayor representatividad en la entidad financiera que ya suma en España una plantilla de más de 400 trabajadores.

Este hito supone la consolidación del modelo sindical de Fetico en un sector altamente competitivo y en transformación como lo es la banca moderna. "La entrada de Fetico en Revolut es una demostración de que las nuevas generaciones, las nuevas formas de empresa y los nuevos valores empresariales ya no se sienten representados por sindicatos tradicionales. Desde esta posición mayoritaria, trabajaremos para establecer un marco de relaciones laborales basado en el diálogo, siempre enfocado en el objetivo de mejorar las condiciones de la plantilla en materias como los derechos laborales, la conciliación y la igualdad, donde nuestro sindicato ha demostrado eficacia y resultados", manifestó el secretario general de Fetico, Antonio Pérez.

Este resultado en Revolut se enmarca en la fase de crecimiento sostenido que atraviesa el sindicato. Actualmente, Fetico cuenta con 84.027 afiliados y una base de 8.383 delegados sindicales en 650 empresas, lo que la consolida como una de las principales fuerzas sindicales del país.

Fetico señaló que reafirma con este resultado su modelo de acción sindical, "que prioriza la negociación y la búsqueda de acuerdos por encima de la conflictividad. El sindicato se mantiene al margen de los conflictos políticos y partidistas, centrando su actividad exclusivamente en la mejora de las condiciones laborales y la defensa de los intereses de sus afiliados y de las plantillas a las que representa".