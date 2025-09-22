Fans de Apple: cómo conseguir 1.000 euros de descuento en tu Mac y una web profesional gratis

La campaña Ordenador Libertad, respaldada por los fondos europeos Next Generation EU y gestionada por Red.es junto a ZetaPlus, permite a autónomos y micropymes estrenar una web profesional gratuita y, si trabajan en macOS, conseguir un Mac con 1.000 € de descuento. Pídelo de inmediato en ordenadorlibertad.es, sin letra pequeña y con acompañamiento de principio a fin.
¿Qué incluye Ordenador Libertad?
El proyecto está diseñado para cubrir dos necesidades clave: productividad y visibilidad online. Por un lado, ofrece una web profesional gratuita, personalizada a la actividad del negocio y orientada a captar clientes en Google. Por otro, permite elegir un ordenador nuevo: un PC sin coste o un Mac con mil euros de descuento sobre el precio oficial.
Además, el paquete incluye gestión integral. Desde la verificación de requisitos hasta la tramitación de la ayuda y la puesta en marcha de la web, todo se coordina para que el beneficiario termine con el equipo configurado y la página publicada, lista para empezar a generar negocio.
Elige tu Mac con 1.000 € de descuento
El catálogo incluye varios modelos de última generación:
- MacBook Air 13,6" M4: ultraligero con 16 GB y 512 GB SSD, batería para todo el día. Precio oficial: 1.449 € → 449 € con Ordenador Libertad.
- MacBook Air 15" M4: pantalla grande y apenas 1,5 kg, hasta 18 horas de autonomía. Precio oficial: 1.749 € → 749 € con Ordenador Libertad.
- MacBook Pro 14" M4: panel XDR, potencia de entrada al mundo Pro. Precio oficial: 1.949 € → 949 € con Ordenador Libertad.
- MacBook Pro 14" M4 Pro: equilibrio entre potencia y portabilidad para edición y multitarea. Precio oficial: 2.339 € → 1.339 € con Ordenador Libertad.
- MacBook Pro 14" M4 Max: pensado para 8K, 3D o IA local. Precio oficial: 3.559 € → 2.599 € con Ordenador Libertad.
- MacBook Pro 16" M4 Max: estación de trabajo portátil con máxima pantalla y músculo. Precio oficial: 3.899 € → 2.899 € con Ordenador Libertad.
Preguntas rápidas
- ¿La web es gratis de verdad? Sí, coste cero para el beneficiario.
- ¿Puedo escoger cualquier Mac? El descuento se aplica a los modelos disponibles en el catálogo del programa.
- ¿Tengo que adelantar dinero? No, el proceso está diseñado para evitar adelantos; los detalles se explican en la solicitud.
- ¿Hay límite de stock o plazo? Sí, las solicitudes se atienden por orden de llegada y dentro del plazo operativo.
Así de fácil
El proceso no puede ser más sencillo. Solo hay que entrar en ordenadorlibertad.es, rellenar un formulario breve, elegir entre PC gratis o Mac con –1.000 € y dejar que el equipo técnico publique la web profesional y configure el ordenador.
En pocas semanas, el negocio dispone de visibilidad digital y un equipo de trabajo optimizado, sin haber adelantado un solo euro.
Para los amantes de Apple, esta es una ocasión única: web profesional gratis y tu Mac favorito con mil euros de descuento. Una fórmula que combina presencia digital y tecnología de primer nivel al alcance de cualquier autónomo o microempresa.
Pídelo hoy en ordenadorlibertad.es y trabaja más rápido, más visible y con más impacto.