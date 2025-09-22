Fans de Apple: cómo conseguir 1.000 euros de descuento en tu Mac y una web profesional gratis

La campaña Ordenador Libertad, respaldada por los fondos europeos Next Generation EU y gestionada por Red.es junto a ZetaPlus, permite a autónomos y micropymes estrenar una web profesional gratuita y, si trabajan en macOS, conseguir un Mac con 1.000 € de descuento. Pídelo de inmediato en ordenadorlibertad.es, sin letra pequeña y con acompañamiento de principio a fin.

¿Qué incluye Ordenador Libertad?

El proyecto está diseñado para cubrir dos necesidades clave: productividad y visibilidad online. Por un lado, ofrece una web profesional gratuita, personalizada a la actividad del negocio y orientada a captar clientes en Google. Por otro, permite elegir un ordenador nuevo: un PC sin coste o un Mac con mil euros de descuento sobre el precio oficial.

Además, el paquete incluye gestión integral. Desde la verificación de requisitos hasta la tramitación de la ayuda y la puesta en marcha de la web, todo se coordina para que el beneficiario termine con el equipo configurado y la página publicada, lista para empezar a generar negocio.

Elige tu Mac con 1.000 € de descuento

El catálogo incluye varios modelos de última generación:

MacBook Air 13,6" M4 : ultraligero con 16 GB y 512 GB SSD, batería para todo el día. Precio oficial: 1.449 € → 449 € con Ordenador Libertad .

: ultraligero con 16 GB y 512 GB SSD, batería para todo el día. Precio oficial: 1.449 € → . MacBook Air 15" M4 : pantalla grande y apenas 1,5 kg, hasta 18 horas de autonomía. Precio oficial: 1.749 € → 749 € con Ordenador Libertad .

: pantalla grande y apenas 1,5 kg, hasta 18 horas de autonomía. Precio oficial: 1.749 € → . MacBook Pro 14" M4 : panel XDR, potencia de entrada al mundo Pro. Precio oficial: 1.949 € → 949 € con Ordenador Libertad .

: panel XDR, potencia de entrada al mundo Pro. Precio oficial: 1.949 € → . MacBook Pro 14" M4 Pro : equilibrio entre potencia y portabilidad para edición y multitarea. Precio oficial: 2.339 € → 1.339 € con Ordenador Libertad .

: equilibrio entre potencia y portabilidad para edición y multitarea. Precio oficial: 2.339 € → . MacBook Pro 14" M4 Max : pensado para 8K, 3D o IA local. Precio oficial: 3.559 € → 2.599 € con Ordenador Libertad .

: pensado para 8K, 3D o IA local. Precio oficial: 3.559 € → . MacBook Pro 16" M4 Max: estación de trabajo portátil con máxima pantalla y músculo. Precio oficial: 3.899 € → 2.899 € con Ordenador Libertad.

Preguntas rápidas

¿La web es gratis de verdad? Sí, coste cero para el beneficiario.

Sí, coste cero para el beneficiario. ¿Puedo escoger cualquier Mac? El descuento se aplica a los modelos disponibles en el catálogo del programa.

El descuento se aplica a los modelos disponibles en el catálogo del programa. ¿Tengo que adelantar dinero? No, el proceso está diseñado para evitar adelantos; los detalles se explican en la solicitud.

No, el proceso está diseñado para evitar adelantos; los detalles se explican en la solicitud. ¿Hay límite de stock o plazo? Sí, las solicitudes se atienden por orden de llegada y dentro del plazo operativo.

Así de fácil

El proceso no puede ser más sencillo. Solo hay que entrar en ordenadorlibertad.es, rellenar un formulario breve, elegir entre PC gratis o Mac con –1.000 € y dejar que el equipo técnico publique la web profesional y configure el ordenador.

En pocas semanas, el negocio dispone de visibilidad digital y un equipo de trabajo optimizado, sin haber adelantado un solo euro.

Para los amantes de Apple, esta es una ocasión única: web profesional gratis y tu Mac favorito con mil euros de descuento. Una fórmula que combina presencia digital y tecnología de primer nivel al alcance de cualquier autónomo o microempresa.

Pídelo hoy en ordenadorlibertad.es y trabaja más rápido, más visible y con más impacto.