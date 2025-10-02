El milagro del pistacho en Cuenca: ya hay plantas que dan fruto en sólo 2,5 años

En Libre Mercado hemos publicado cómo la revolución del sector del pistacho en España se está gestando en Castilla-La Mancha gracias a Agróptimum, una empresa agroalimentaria dedicada también al desarrollo biotecnológico –además de a la consultoría relacionada con la plantación y cosecha del pistacho–. Ahora, Libertad Digital ha podido visitar en primera persona las instalaciones de esta compañía, situadas en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca, y asistir a la presentación del II Estudio "Presente y futuro del cultivo del pistacho y su procesado" de la mano del CEO de la compañía, Ángel Minaya, y otros responsables de la empresa, como Javier Gallego, director de Innovación y Sostenibilidad, y Javier Fernández, desarrollo de negocio.
Apuesta por la innovación tecnológica
Preguntado por Libertad Digital, el CEO de Agróptimum, Ángel Minaya, confirma que técnicamente sería posible reducirlo más, puesto que han logrado que algunas plantas den fruto a los 2,5 años desde que fueron plantadas. No obstante, explica que ahora tienen que estudiar si producir de esta forma sería rentable, puesto que esta opción podría no ser tan interesante dado el agotamiento al que se sometería a las plantas. A pesar de ello, el CEO de la compañía avanza a Libertad Digital que, en todo caso, algunas de estas plantas están dando muestras de que en la próxima campaña podrán volver a producir pistacho.
Asimismo, la empresa también está valiéndose de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías en el campo. De hecho, están empleando drones de distintos tamaños y funcionalidades para monitorizar las cosechas. Así, esta empresa se ha convertido en la primera de España en utilizar estas máquinas en el campo: por un lado, se emplean para el tratamiento fitosanitario y la polinización; por otro, utilizan los drones para controlar la salud de sus plantas, medir la temperatura en copa y la diferencia con la del suelo y, además, conocer la cantidad de agua presente en el suelo.
En consecuencia, se reducen el tiempo y los costes económicos y se logran una menor huella de carbono. El resultado, tal y como confirma el CEO de la compañía, es que en un año la cosecha ha crecido casi un 100% con respecto al anterior, logrando recoger 1.300 kg por hectárea en seco. En este sentido, es llamativa la forma en que desde Agróptimum plantean la campaña de cosecha para reducir los tiempos. En realidad, se lleva a cabo una doble cosecha: se recoge primero el 70% cuando el producto aún no está en su momento óptimo y el 30% restante cuando ya ha madurado.
Con todo, la empresa acaba de poner en marcha una nueva procesadora de última generación que ha sido diseñada para cumplir con los estándares exigidos, la cual esperan tener a pleno rendimiento en las próximas semanas. Asimismo, desde la compañía prevén que esta planta contribuya de una forma decisiva a la producción durante la actual campaña, puesto que además del producto propio cosechado por la compañía también puede tratar los pistachos producidos en otros orígenes. En concreto, esta planta cuenta con importantes avances técnicos en todas sus líneas, desde el pelado y el secado del producto, hasta el descascarado. Sin embargo, resulta especialmente interesante la implementación de un nueva herramienta de selección óptica que ayuda a detectar los pistachos defectuosos o que no cumplen con los estándares de venta.
La fiebre del pistacho
Como hemos publicado en Libre Mercado, el mundo vive una verdadera fiebre por el pistacho, un producto que puede ser consumido y empleado de muchas formas. De este modo, en los últimos diez años la superficie cosechada de pistacho se ha disparado en un 54% y, en sólo cinco años, la producción se ha incrementado en más de 430.000 toneladas a nivel mundial. Por su parte, en España se cosecharon más de 5.000 toneladas durante la última campaña y las previsiones para la cosecha de este año se acercan a las 9.000 toneladas. De este modo, este sector genera un volumen de negocio de más de 800 millones al año y emplea a más de 200.000 personas.
Así lo confirma, de hecho, el II Estudio "Presente y futuro del cultivo del pistacho y su procesado. Desde una perspectiva empresarial" presentado por Agróptimum. Según este informe, la cuota de mercado del cultivo de pistacho seguirá creciendo en nuestro país gracias a que "este cultivo se plantea como una interesante alternativa en zonas donde la rentabilidad agrícola estaba cuestionada", dada la versatilidad de este cultivo, así como la rentabilidad a largo plazo que ofrece su plantación, las propiedades de su fruto y al continuo aumento de la demanda a nivel mundial. De esta forma, la empresa considera que "la evolución de la producción es positiva debido a la entrada en producción de las nuevas plantaciones" que han sido desarrolladas en los últimos tiempos.
Así las cosas, España se presenta como un potencial gran productor de pistacho a nivel mundial, dado que "goza de terreno, clima y profesionalización, no solo en el ámbito agrario si no también en el ámbito del procesamiento y los viveros". En este sentido, el informe subraya que "esta realidad unida al efecto escala de las explotaciones y a su profesionalización, el aumento de la demanda del producto, y la cercanía a mercados internacionales de exportación, como la UE, posiciona a España en un lugar estratégico para convertirse en uno de los primeros productores en superficie y producción y calidad".
Con todo, este impulso de la cosecha del pistacho puede verse favorecido por la sustitución de otros cultivos tradicionales, como el olivo o el almendro, dadas las características propias de esta planta. Y es que, como detalla el informe a este respecto, el pistachero es un árbol con mayor resistencia a la sequía en comparación con otros frutales, pues "tiene la capacidad para adaptarse a diversos tipos de suelos, siendo ideales los arcillosos-arenosos". Además, el estudio destaca que este árbol "posee un sistema radicular capaz de alcanzar las capas profundas del suelo para extraer agua" y, del mismo modo, "cuenta con un gran potencial osmótico, lo que significa que el árbol del pistacho es muy eficiente absorbiendo el agua del suelo" –incluso más que el olivo y el almendro–.
