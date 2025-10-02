El milagro del pistacho en Cuenca: ya hay plantas que dan fruto en sólo 2,5 años

En Libre Mercado hemos publicado cómo la revolución del sector del pistacho en España se está gestando en Castilla-La Mancha gracias a Agróptimum, una empresa agroalimentaria dedicada también al desarrollo biotecnológico –además de a la consultoría relacionada con la plantación y cosecha del pistacho–. Ahora, Libertad Digital ha podido visitar en primera persona las instalaciones de esta compañía, situadas en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca, y asistir a la presentación del II Estudio "Presente y futuro del cultivo del pistacho y su procesado" de la mano del CEO de la compañía, Ángel Minaya, y otros responsables de la empresa, como Javier Gallego, director de Innovación y Sostenibilidad, y Javier Fernández, desarrollo de negocio.

Apuesta por la innovación tecnológica

La forma en que Agróptimum está revolucionando el sector del pistacho es un ejemplo perfecto de cómo la técnica y la innovación pueden mejorar la forma de vida de las personas. Precisamente por ello, esta empresa apuesta por la utilización de los avances tecnológicos en todos los ámbitos relacionados con la plantación, cosecha y tratamiento del pistacho. De entrada, uno de los avances logrados por esta compañía y que más llaman la atención es el haber sido capaces, gracias al injerto técnico propio y la aplicación de los avances tecnológicos, de reducir el tiempo de entrada en producción (el tiempo que pasa desde que se planta hasta que empieza a producir fruto) de 8 o 9 años –como es habitual– a 3,5 años, así como de incrementar el calibre del fruto y la cantidad de volumen producido.

Preguntado por Libertad Digital, el CEO de Agróptimum, Ángel Minaya, confirma que técnicamente sería posible reducirlo más, puesto que han logrado que algunas plantas den fruto a los 2,5 años desde que fueron plantadas. No obstante, explica que ahora tienen que estudiar si producir de esta forma sería rentable, puesto que esta opción podría no ser tan interesante dado el agotamiento al que se sometería a las plantas. A pesar de ello, el CEO de la compañía avanza a Libertad Digital que, en todo caso, algunas de estas plantas están dando muestras de que en la próxima campaña podrán volver a producir pistacho. Agróptimum Asimismo, la empresa también está valiéndose de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías en el campo. De hecho, están empleando drones de distintos tamaños y funcionalidades para monitorizar las cosechas. Así, esta empresa se ha convertido en la primera de España en utilizar estas máquinas en el campo: por un lado, se emplean para el tratamiento fitosanitario y la polinización; por otro, utilizan los drones para controlar la salud de sus plantas, medir la temperatura en copa y la diferencia con la del suelo y, además, conocer la cantidad de agua presente en el suelo. En consecuencia, se reducen el tiempo y los costes económicos y se logran una menor huella de carbono. El resultado, tal y como confirma el CEO de la compañía, es que en un año la cosecha ha crecido casi un 100% con respecto al anterior, logrando recoger 1.300 kg por hectárea en seco. En este sentido, es llamativa la forma en que desde Agróptimum plantean la campaña de cosecha para reducir los tiempos. En realidad, se lleva a cabo una doble cosecha: se recoge primero el 70% cuando el producto aún no está en su momento óptimo y el 30% restante cuando ya ha madurado. Agróptimum Con todo, la empresa acaba de poner en marcha una nueva procesadora de última generación que ha sido diseñada para cumplir con los estándares exigidos, la cual esperan tener a pleno rendimiento en las próximas semanas. Asimismo, desde la compañía prevén que esta planta contribuya de una forma decisiva a la producción durante la actual campaña, puesto que además del producto propio cosechado por la compañía también puede tratar los pistachos producidos en otros orígenes. En concreto, esta planta cuenta con importantes avances técnicos en todas sus líneas, desde el pelado y el secado del producto, hasta el descascarado. Sin embargo, resulta especialmente interesante la implementación de un nueva herramienta de selección óptica que ayuda a detectar los pistachos defectuosos o que no cumplen con los estándares de venta.