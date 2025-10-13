El campus madrileño del IESE acogió esta semana una jornada sobre pensiones y ahorro, organizado por la Cátedra Cobas AM sobre Ahorro y Pensiones en la que académicos, representantes del sector financiero y expertos en políticas públicas coincidieron en la urgencia de impulsar los sistemas complementarios de previsión ante los retos demográficos que afronta España.

El acto fue inaugurado por Natalia Centenera, directora de Desarrollo Corporativo del IESE en Madrid, quien subrayó la importancia de generar espacios de diálogo entre los agentes implicados en la educación financiera y la planificación del ahorro a largo plazo.

En la apertura también intervino Francisco García Paramés, presidente y CIO de Cobas Asset Management, quien destacó que la iniciativa busca "aportar un granito de arena para resolver un problema de enorme calado social como son las pensiones". Paramés recordó que la cátedra de Ahorro y Pensiones del IESE tiene como objetivo "contribuir a esa discusión y unir la cadena de participantes del mercado" para avanzar en soluciones sostenibles.

Queremos aportar un granito de arena para resolver un problema de enorme calado social como son las pensiones

"De cada 10 euros de pensiones, 3 se pagan con deuda pública"

El primer panel contó con la participación de Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, quien ofreció una radiografía preocupante del sistema español. "El 98% de las prestaciones corresponden casi a un único pilar, el público", señaló, recordando que "de cada diez euros de pensiones, siete se pagan con cotizaciones y los otros tres con deuda pública".

Martínez-Aldama lamentó que los recientes cambios normativos hayan tenido "efectos regresivos en materia fiscal", especialmente por la reducción de los incentivos al tercer pilar del sistema. Según explicó, "en los últimos cuatro años, unos 10.000 millones de euros no han ido al ahorro para la jubilación", y los avances en el segundo pilar —los planes de empleo— han sido mínimos: "Sólo se ha constituido un plan de empleo en 2022".

Sin educación financiera, los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas

El representante de Inverco también denunció la falta de ejemplo del propio sector público: "La Administración General del Estado no realiza aportaciones a su plan de empleo desde 2010". En su opinión, la prioridad debe ser "sentarse, analizar por qué han fallado las reformas y poner los instrumentos necesarios para que no vuelva a ocurrir".

A pesar de este diagnóstico, apuntó a los "vientos de cola" que llegan desde Europa, donde programas en Reino Unido e Italia han demostrado que los incentivos al ahorro y la transparencia informativa funcionan. "Tenemos una agenda europea ambiciosa que puede naufragar si los Estados miembros no la implementan", advirtió. "Sin educación financiera, los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas".

Los baby boomers, el gran desafío de 2044

En la segunda mesa participaron Javier Díaz Giménez, titular de la Cátedra Cobas AM de Ahorro y Pensiones del IESE; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); e Inmaculada Domínguez, profesora de Economía Financiera en la Universidad de Extremadura.

Díaz Giménez alertó de la magnitud del reto demográfico: "De aquí a 2044 se jubilarán 14 millones de españoles. A partir de ahí empieza una película de terror", ironizó. Aunque reconoció que la Seguridad Social "no ha dejado de atender una sola pensión", advirtió que la sostenibilidad futura dependerá de cómo se gestione la transición generacional.

Por su parte, Domínguez explicó que la llamada "reforma silenciosa" de 2023 está elevando las bases máximas de cotización sin que ello se traduzca en pensiones más altas. "Voy a pagar la base máxima, pero mi pensión máxima no sube. Cada vez será menor en términos relativos", afirmó.

De la Fuente coincidió en que las tensiones presupuestarias se intensificarán: "Los jubilados son cada vez más y ningún político se atreverá a meterle mano al sistema. Las pensiones se van a comer muchas otras prioridades del gasto público". Además, criticó la falta de transparencia contable: "El agujero no ha desaparecido; simplemente se ha movido de sitio".

De aquí a 2044 se jubilarán 14 millones de españoles. A partir de ahí empieza una película de terror

Capitalización y transparencia, claves del futuro

Como conclusión, Díaz Giménez defendió que la recaudación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) debería destinarse a la capitalización en los mercados financieros, lo que permitiría diversificar riesgos y reforzar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El encuentro, celebrado en el marco de la Cátedra Cobas AM de Ahorro y Pensiones del IESE, dejó una idea central: la urgencia de combinar reformas estructurales, incentivos fiscales y educación financiera para afrontar un desafío que, según los expertos, marcará la economía española durante las próximas dos décadas.

Mesa de debate

El broche final del debate corrió a cargo de una mesa de debate titulada "Pensiones y fondos: hacia un modelo complementario y sostenible", moderada por el periodista Luis F. Quintero, con la participación de Gonzalo Recarte (Cobas Asset Management), Eduardo Martínez de Aragón (Vidacaixa) y Carlota Corral Cascón (Indexa Capital).

El encuentro partió de un diagnóstico claro: el sistema público de pensiones atraviesa una situación crítica, presionado por el envejecimiento de la población, la jubilación masiva del ‘baby boom’ y el incremento de cotizaciones e impuestos. En este contexto, los ponentes coincidieron en la necesidad de reforzar el ahorro privado complementario como garantía de sostenibilidad futura.

Uno de los ejes del debate fue la reducción del límite de aportación a los planes individuales —actualmente de 1.500 euros anuales—, una medida que ha restado atractivo a este producto. Los expertos subrayaron que los planes de empleo apenas se han desarrollado fuera de las grandes empresas y que las pymes siguen sin incorporarlos por su complejidad y coste.

Los participantes destacaron también la relevancia del asesoramiento financiero y la rentabilidad a largo plazo. "El ahorrador debe comprender que el tiempo y la diversificación son sus mejores aliados", apuntó uno de los ponentes, que defendió la combinación de planes de pensiones, fondos de inversión y seguros de ahorro como herramientas complementarias.

El debate abordó, además, la fiscalidad en el rescate de los planes y el papel de las comisiones, insistiendo en interpretarlas en función del valor añadido y la gestión activa.

La sesión concluyó con un mensaje común: impulsar la educación financiera es clave para que los ciudadanos comprendan la necesidad de planificar su jubilación y para consolidar un sistema de pensiones verdaderamente sostenible y equilibrado entre lo público y lo privado.