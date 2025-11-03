Hacienda presionó a la Universidad de Sevilla para censurar una charla sobre sus abusos contra los contribuyentes

La Agencia Tributaria se ha convertido en una máquina de persecución contra los ciudadanos con fines tributarios y, en ocasiones, políticos. Así lo denuncia el bufete de abogados Amsterdam&Partners, que ha emprendido una macrocausa contra la Hacienda española, habiendo protagonizado ya diversos eventos de gran calado mediático. Del mismo modo, en diferentes comparecencias el despacho de abogados ha detallado que están preparando también una iniciativa judicial para denunciar los abusos que comete el Fisco en nuestro país.

En este contexto, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de este año se celebraron en la Universidad de Sevilla las Jornadas Internacionales de Derecho Tributario, impulsadas por la asociación de debates Gracchus, en las que participó también Robert Amsterdam, fundador de este bufete de abogados. Sin embargo, tal y como adelantó el director de cine Alejo Moreno –responsable de una serie documental sobre las prácticas del Fisco español– en el podcast económico de esRadio Economía Para Quedarte Sin Amigos, desde la Agencia Tributaria no vieron con buenos ojos esto, llegando incluso a presionar a la Universidad para evitar que se celebrara este evento de carácter estrictamente académico.

Presiones de Hacienda

Desde Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con Carlos Conde, asesor en España de Amsterdam&Partners, que estuvo presente en las Jornadas y detalla que el ambiente antes de la conferencia de Robert Amsterdam y Christopher Wales fue caótico. Así, explica que desde Gracchus le trasladaron que se habían producido presiones por parte de Hacienda para que no se celebrase el evento. De hecho, subraya que algunos de los alumnos se mostraron especialmente preocupados con que desde la Agencia Tributaria se emprendieran represalias contra ellos o sus padres por participar en este evento.

Enrique Bocardo, profesor titular de filosofía Moral y política de la Universidad de Sevilla y presidente de Gracchus –la asociación universitaria que organizó el evento–, detalla a Libre Mercado que un día antes de que se celebraran estas Jornadas, concretamente el día 29 de septiembre, recibió una llamada por parte de las autoridades de la Universidad indicándole que desde el rectorado consideraban que no se deberían celebrar estas Jornadas. En este sentido, confirma que, en un primer momento, desde la Agencia Tributaria de Andalucía trataron de ejercer presión contra la Universidad para evitar que se celebrara este evento.

Posteriormente se produjo otra llamada desde Madrid —posiblemente, desde la secretaría de Estado o la subsecretaría de Estado de Hacienda, comenta el profesor– para amenazar con que podría haber problemas con el cartel que había elaborado la asociación para publicitar el evento. Bocardo explica que el problema radicaba en que en el cartel aparecía el logo de la Agencia Tributaria y, por tanto, desde Hacienda trataron de amenazar a los organizadores de las Jornadas con ello. En consecuencia, para satisfacer las demandas de la Agencia Tributaria y evitar cualquier posible represalia, desde Gracchus decidieron editar el cartel, eliminando el logo de Hacienda. A continuación, podemos comprobar que, aunque en el cartel original se incluía el logo de Hacienda...

Gracchus

... finalmente se decidió eliminar este símbolo.

Gracchus

Asimismo, Bocardo explica que Gracchus intentó contar con algún inspector de Hacienda para aportar una perspectiva distinta durante las conferencias. Sin embargo, ningún inspector accedió a participar. Además, incide en que desde Hacienda exigieron también modificar el título de las Jornadas, puesto que se insinuaba que el Fisco roba a los contribuyentes, algo que Bocardo no permitió. Con todo, el profesor y presidente de la asociación Gracchus reconoce también la valentía del decano de Derecho de la Universidad de Sevilla, puesto que llegó a amenazar con presentar su dimisión si desde el rectorado le obligaban a suspender las Jornadas.

No obstante, lo que ha logrado Hacienda con sus presiones es asustar y desmotivar a los estudiantes que forman parte de esta asociación. El profesor Bocardo explica que ahora tendrá que refundar la asociación e incorporar a nuevos alumnos porque aquellos que han participado activamente han decidido abandonarla y le han trasladado que algunos profesores les advierten de que involucrarse en estas iniciativas podría poner en riesgo su futuro laboral dentro del ámbito jurídico. Ahora bien, el profesor muestra su extrañeza al respecto.

Desde Libre Mercado hemos intentado ponernos en contacto con las autoridades de la Universidad de Sevilla para conocer más detalles de lo sucedido. Sin embargo, no han querido responder a nuestras preguntas, alegando que preferían "no atizar más las brasas del fuego generado por la participación del abogado tributarista en la Facultad de Derecho." Así, exponen que sería preferible que los medios de comunicación y la asociación de debate Gracchus se hubieran interesado por dar publicidad a otras iniciativas que se ponen en marcha desde la Facultad.