¿Cuánta vivienda pública hay en España y cuánta había antes de Sánchez? Esta pregunta parece una más de las muchas que se plantean cuando surge el debate sobre el problema de vivienda en España. Pero no lo es. Tras ella se esconde la coartada que lleva usando desde hace más de dos años el Gobierno de Sánchez para justificarse ante las críticas recibidas. El nuevo podcasts de La Radioteca se ha propuesto resolver éste y otros enigmas. ¿Por qué el precio de la vivienda es el más alto de toda la historia y quién tiene la culpa? No se pierdan "El desenladrillador".

Según los datos oficiales que publicó este miércoles el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre se disparó en el tercer trimestre de 2025 hasta el 12,1% interanual y alcanzó los 2.153,4 euros. Nunca antes se habían alcanzado estos registros. Ni siquiera en tiempos de la burbuja inmobiliaria de mediados de los noventa.

Acceder a una vivienda en España se ha convertido en un drama que se agrava cada día. Esto es algo en lo que coincide todos los afectados, los expertos, los profesionales del sector y los partidos políticos, independientemente de su ideología. El debate, sin embargo, gira en torno a las causas del problema y las posibles soluciones.

Hasta dentro de la izquierda hay ahora mismo un debate sobre la necesidad de replantear ciertos postulados y ajustarlos a la realidad, después de que la politóloga Estefanía Molina publicara en El País un alegato defendiendo la necesidad de edificar más viviendas. El artículo de opinión tenía un titular de lo más elocuente: construir no es de fachas.

En el texto se hace referencia a los "mantras de la extrema izquierda" como que en España hay cuatro millones de casas vacías, que son los fondos buitre los que copan el mercado de la vivienda o que topar el precio de los alquileres es una buena idea. Después de columnas como ésta, Estefanía Molina se ha convertido en el blanco de críticas desde la izquierda como las del ex ministro Alberto Garzón.

Más allá del debate en tribunas, redes sociales y tertulias está la acción de los diferentes gobiernos para tratar de ofrecer soluciones a unos ciudadanos que ven cómo el precio de comprar una casa, alquilar un piso o incluso una sola habitación supera con mucho su capacidad económica.

¿Por qué no paran de subir los precios? ¿Estamos en el peor momento para acceder a una vivienda en la historia de España? ¿Va a volver a pinchar la burbuja inmobiliaria? ¿Qué está funcionando mejor: la apuesta por la liberalización en la Comunidad de Madrid o el intervencionismo en Cataluña? ¿Funcionaría el prohibir la compra de casas si no es para vivir en ellas, como sugieren el PSOE y el PSC?

El nuevo podcasts de La Radioteca da respuesta a todas estas preguntas, partiendo de la fórmula de Pedro Sánchez para empezar a solucionar el problema de la vivienda y que pasa por aumentar de manera exponencial el porcentaje de vivienda pública que tenemos en España.

El problema es que esta receta política de Sánchez parte ya con una carencia preocupante. Y es que el Gobierno sigue sin aclararse sobre cuánto parque público tenemos, cuánto teníamos y cuánto tendremos, si algún día se terminan de construir todas las viviendas prometidas por el presidente Sánchez en las recientes campañas electorales.

En abril de 2023, Pedro Sánchez se refirió por primera vez a este dato concreto, que para él es tan importante. Textualmente, el presidente declaró:

"El parque público en España representa sólo un 3%. La media está en el 9% y hay países que lo tienen en el 20%. Tenemos que apostar por ser uno de esos países".

Sin embargo, en posteriores ocasiones tanto Sánchez como su cuestionada ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aportaron datos contradictorios para una misma realidad. A veces la vivienda pública era el 3% del total, otras el 1,5, luego el 2,4…

En "El desenladrillador", La Radioteca buscar dar solución a este acertijo envuelto en un trabalenguas, apelando directamente a una de sus protagonistas: Isabel Rodríguez.

Sumar y Podemos piden la dimisión de Rodríguez por una gestión que califican de nefasta. Nosotros sólo le hemos pedido a la ministra de Vivienda una simple respuesta a una sencilla pregunta.

La Radioteca es un podcast narrativo de temática política que se puede escuchar desde Libertad Digital y en las plataformas de podcasts y YouTube.

Si no están habituados a consumir radio así, hagan el esfuerzo. Estamos seguros de que van a disfrutar con este trabajo informativo.