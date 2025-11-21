Menú
Cómo afecta la humedad al consumo energético del hogar

La humedad en casa puede disparar tu factura de luz y gas y afectar tu confort térmico sin que lo notes.

Consumo energético del hogar. | Alamy

Con la llegada del frío, muchos hogares no solo sufren por la temperatura, sino también por la humedad, un factor que influye directamente en el consumo energético, la salud y el confort.

Más del 30 % de las viviendas en España presentan problemas de humedad, según estudios del sector. Esta puede enfriar más rápido paredes, techos y suelos, obligando a que la calefacción trabaje más en invierno, y generando sensación de calor extremo en verano, aumentando el uso del aire acondicionado.

Cómo la humedad incrementa el consumo energético

  • Mayor uso de calefacción y aire acondicionado: La humedad alta en verano obliga a enfriar más; en invierno, la baja humedad hace subir la calefacción.

  • Deterioro de materiales aislantes: La humedad constante daña lana de roca, poliuretano y espumas, reduciendo la eficiencia térmica.

  • Mal funcionamiento de electrodomésticos: Favorece la corrosión de componentes eléctricos y acorta la vida útil de lavadoras, calderas o aire acondicionado.

  • Necesidad de ventilación constante: Abrir ventanas o usar extractores para reducir la humedad provoca pérdidas de calor y mayor consumo energético.

Según estudios del sector, los problemas de humedad pueden aumentar hasta un 20 % el consumo energético de un hogar.

Niveles ideales de humedad en casa

El confort térmico depende no solo de la temperatura, sino también de la humedad relativa:

  • Invierno: 40 % - 50 %

  • Verano: 50 % - 60 %

Mantener estos valores evita condensación, sensación de frío o bochorno, y reduce el uso innecesario de calefacción o aire acondicionado.

Estrategias para reducir la humedad y mejorar la eficiencia

  1. Invertir en buen aislamiento térmico: Evita filtraciones de humedad y mejora el rendimiento de la calefacción y refrigeración.

  2. Mejorar la ventilación: Usar extractores en cocina y baño, ventilar regularmente y equilibrar la humedad interior.

  3. Utilizar deshumidificadores: Pueden eliminar hasta un 50 % de la humedad, reduciendo el uso de sistemas de climatización.

  4. Instalar sensores de humedad: Higrómetros analógicos o digitales permiten medir y controlar los niveles de forma automática.

Beneficios de controlar la humedad

  • Ahorro energético: Menor uso de calefacción y aire acondicionado, reduciendo hasta un 30 % la factura de luz y gas.

  • Mejora de la salud: Menos moho, bacterias y ácaros, reduciendo problemas respiratorios y alergias.

  • Preservación de la vivienda: Evita manchas, deformaciones de madera, corrosión de estructuras metálicas y deterioro de materiales.

  • Mayor vida útil de electrodomésticos y sistemas de climatización: Mejor eficiencia y menor desgaste de equipos.

