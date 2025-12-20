El final de la "fábrica de cristal" de Volkswagen: del lujo a los eléctricos y el cierre

En la semana en que la UE descartaba una prohibición total de la venta de coches gasolina y diésel en 2035, el mayor productor de automóviles europeo, Alemania, vivía el primer cierre de una fábrica de Volkswagen en 88 años. La planta de Dresde, conocida como la "fábrica de cristal" por su peculiar diseño, terminó este martes su último vehículo, un ID.3 GTX rojo, que se quedará para siempre en las instalaciones, firmado por todos los empleados.

El cierre ha sido visto como un símbolo de la crisis por la que pasa el sector y en particular de la difícil situación que atraviesa Volkswagen, que hace un año anunció un plan para recortar gastos ante unas ventas que no crecen, la costosa transformación eléctrica, la crisis energética y la competencia china. Aunque finalmente, con la mediación del Ejecutivo, no se pactaron despidos masivos inmediatos, sí se acordaron entre otras medidas la salida de 35.000 empleados hasta 2030, de forma "socialmente responsable".

Tampoco se pactaron los cierres de fábricas de los que se habló inicialmente pero sí se acordaron cambios sustanciales. Entre ellos, dedicar la fábrica de Dresde a "usos alternativos". Tras la fabricación del último vehículo se convertirá en un centro de innovación tecnológica en Inteligencia Artificial, robótica y microelectrónica, con la colaboración conjunta del Estado de Sajonia, la Universidad Técnica de Dresde y la propia Volkswagen. El acuerdo implica el pago anual de un alquiler de 27,5 millones del Land a Volkswagen al menos hasta 2032.

Fabricación del ID.3 en la "gläsernen Manufaktur" | Volkswagen

En la fábrica quedaban unos 250 empleados que serán recolocados o trabajarán en el nuevo campus. Son la mitad de los que empleaba la fábrica cuando fue inaugurada por el canciller Gerhard Schröder en 2001, con una actuación de la orquesta de cámara de la ciudad. En un primer momento, la fábrica se dedicó a la producción del modelo de lujo VW Phaeton, que finalizó en 2016. En 2017, se convirtió en la primera planta de Volkswagen dedicada por completo a los coches eléctricos. Desde 2021, solo se fabricaba allí el ID.3.

En estos años, la planta ha fabricado 165.508 vehículos, con 2019 como año récord, con 16.155 unidades del Golf eléctrico. Hasta esta semana, había producido 84.235 unidades del Phaeton entre 2001 y 2016 y 2.186 del Bentley Flying Spur en 2005/2006 y 2013/2014. Además, fabricó 50.401 unidades del e-Golf entre 2017 y 2020 y 28.686 unidades del ID.3 entre 2021 y 2025.