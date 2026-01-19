Europa acelera la conexión de los pagos instantáneos

Europa lleva años preparando la infraestructura necesaria para que los pagos instantáneos funcionen de manera fluida en todo el continente. La tecnología está disponible, los usuarios la han adoptado y los sistemas nacionales operan con niveles altos de uso y fiabilidad. Lo que realmente empieza a impulsar un cambio de escala es la posibilidad de que esas soluciones puedan conectarse entre sí para poder hacer pagos instantáneos entre ciudadanos que viven en distintos países europeos.

La interoperabilidad ya no es un objetivo lejano, sino un proceso en marcha. Buena prueba de ello es la conexión que, esta pasada primavera, permitió que España, Italia y Portugal activaran los primeros pagos móviles instantáneos transfronterizos basados únicamente en el número de teléfono, fruto de la interconexión entre Bizum, Bancomat y MB WAY. No fue un lanzamiento aislado de una entidad, sino un paso coordinado de una parte muy importante del sector, en paralelo a la creación de EuroPA (European Payments Alliance) para crear una red europea más cohesionada.

Ese mismo espíritu de cooperación estuvo presente en Madrid durante el encuentro "Building a European Payments Alliance: Interoperability as a Common Goal", organizado por PagoNxt Payments y Banco Santander junto con la Cámara de Comercio Hispano-Noruega. Allí se subrayó que Europa no necesita reinventar sus sistemas de pago para avanzar, sino conectar los que ya funcionan. Bizum, Bancomat y MB WAY son ejemplos claros de soluciones que han tenido una adopción masiva en sus países —más de 2.000 millones de pagos en 2024 entre las tres— y que, al interoperar, demuestran que la integración europea puede construirse de forma práctica y gradual.

En este contexto, la referencia a Vipps MobilePay, la solución líder en los países nórdicos —el equivalente a Bizum en esa región—, abrió la puerta al siguiente paso. Su conexión con Bizum, prevista para 2026, ampliará la red hacia uno de los mercados donde los pagos móviles están más desarrollados de Europa. No se trata tampoco de un anuncio aislado, sino de otra pieza dentro de un ecosistema que empieza a unirse país a país.

Y a todo ello hay que añadir el anuncio en junio de los trabajos conjuntos entre EuroPA y EPI (European Payments Initiative). EPI comprende Alemania, Francia y Bélgica, y próximamente a Luxemburgo y Países Bajos. El objetivo es trabajar conjuntamente en la interoperabilidad, tanto en P2P, como en P2M.

Durante la jornada también se mencionó el euro digital, aún en fase de debate. Su diseño y finalidad siguen abiertos, si bien se destacó la importancia de que cualquier iniciativa pública complemente las soluciones privadas existentes, evitando duplicidades y favoreciendo un entorno eficiente y conectado.

La interoperabilidad avanza sobre bases sólidas: sistemas consolidados en cada mercado, voluntad de colaboración entre los principales actores y los primeros resultados ya visibles en el sur de Europa. Lo que viene ahora es la extensión progresiva de ese modelo a más países y soluciones, creando una red europea donde enviar dinero entre personas sea tan fácil como hacerlo dentro de cada mercado nacional. No es un ejercicio teórico, sino un proceso que ya ha comenzado.