Un experto en motor recomienda las mejores marcas de coches de segunda mano por menos de 3.000 euros

Julián Cruz, creador de contenido especializado en motor en su cuenta de redes sociales @juliwheels, ha explicado su estrategia de compra de un coche para presupuestos reducidos. Según Cruz, la industria nipona de finales de los 90 y principios de los 2000 es el único refugio seguro. En un mercado de segunda mano condicionado por los precios altos, Cruz asegura que la durabilidad mecánica de estos vehículos se impone como el factor determinante frente a la estética o la modernidad tecnológica.

La hegemonía de la mecánica japonesa

La premisa es clara y no admite dudas: "Cualquier coche japonés de los 90 o principios de los 2000 te vale". Dentro de este catálogo de resistencia, destacan modelos como el Honda Accord, el Honda Civic o el HR-V para quienes busquen una carrocería más elevada. En el caso de Toyota, la apuesta se diversifica entre modelos como el Yaris, el Corolla o el Avensis, vehículos diseñados para ofrecer una vida útil muy superior a la media de sus competidores europeos.

Suzuki: la gran olvidada del mercado

Suzuki es, según el análisis de Cruz, la marca más infravalorada por los compradores a pesar de fabricar vehículos "increíbles". Aunque reconoce que estéticamente pueden no ser los más atractivos, su resistencia los hace prácticamente indestructibles con un mantenimiento mínimo. Destaca especialmente el potencial del Suzuki Vitara y el Suzuki Samurai como todoterrenos que, con ligeras modificaciones, no tienen nada que envidiar a modelos de lujo como el Land Rover Defender, costando apenas una quinta parte de su valor.

El mito del kilometraje y la etiqueta

La realidad del mercado por debajo de los 3.000 euros exige pragmatismo. El analista resta importancia a factores que suelen ahuyentar a los compradores, como el hecho de que el vehículo tenga 30 años o supere los 200.000 kilómetros. Sobre la ausencia de etiqueta ambiental, la postura es tajante: "Ni la tiene ni la va a tener". Por este precio, la prioridad absoluta debe ser la operatividad del motor y la ausencia de averías costosas, dejando en un segundo plano las restricciones de circulación.