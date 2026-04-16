El Gobierno impone el prefijo '400' para todas las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una resolución que establece la creación de un nuevo rango de numeración específico para las llamadas comerciales. A partir de octubre, todas estas comunicaciones deberán realizarse desde números de nueve dígitos que comiencen por el código '400', con el objetivo de facilitar su identificación por parte de los usuarios y reforzar la protección frente a posibles fraudes.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asigna el segmento (NXY=400) dentro del Plan Nacional de Numeración Telefónica exclusivamente a llamadas comerciales. Según el texto oficial, esta medida busca "reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos".

El sistema indica que cualquier empresa que realice llamadas de carácter comercial deberá hacerlo obligatoriamente desde este rango numérico, lo que permitirá al usuario reconocer de inmediato el origen de la llamada.

Bloqueo automático desde octubre

La implantación será progresiva y estará plenamente operativa en seis meses. A partir de octubre, los operadores estarán obligados a bloquear aquellas llamadas comerciales que no se emitan desde la numeración asignada. Este nuevo esquema convierte los números '400' en líneas unidireccionales, es decir, solo habilitadas para emitir llamadas, sin posibilidad de retorno por parte del usuario.

Con ello se pretende evitar situaciones en las que el destinatario devuelve la llamada a números desconocidos, reduciendo así riesgos asociados a posibles prácticas fraudulentas.

En paralelo, el Ejecutivo ha aclarado que esta numeración no se confundirá con los servicios de atención al cliente, que seguirán utilizando los rangos '800' y '900', destinados a usuarios que ya mantienen relación con la compañía y necesitan realizar gestiones específicas. "Si usted ya es cliente de una compañía, puede que tenga alguna gestión que hacer con esa empresa y, para eso, estarán los números '800' y '900', que son de atención al usuario", ha explicado Óscar López.

El Gobierno sostiene que una de las prioridades es garantizar que los ciudadanos puedan distinguir claramente entre comunicaciones legítimas y posibles intentos de fraude. En este sentido, el ministro ha recordado que muchas llamadas se realizaban desde numeraciones móviles sin identificación clara, lo que generaba confusión: "Saben que muchas veces hemos sufrido todos llamadas desde un número móvil que hemos cogido pensando que era un familiar, un amigo o alguien conocido, y luego resultaba ser una llamada comercial", ha asegurado.

Según los datos aportados por el Ejecutivo, las medidas aplicadas hasta ahora han permitido bloquear 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS relacionados con intentos de fraude o comunicaciones no deseadas.

Registro oficial de SMS en la CNMC

Dentro del mismo plan de protección, el Gobierno ha anunciado la creación de un registro oficial en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estará operativo a partir del 7 de junio. Este registro incluirá a todas las empresas, entidades y organismos autorizados para el envío de mensajes SMS masivos, con el objetivo de evitar suplantaciones de identidad. Solo quienes figuren inscritos podrán realizar este tipo de comunicaciones.

Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir los casos de mensajes fraudulentos que simulan ser de bancos, compañías o instituciones públicas, una práctica que ha sido objeto de denuncias recurrentes en los últimos años.