Murtra culmina su purga en Movistar Plus+ cesando a su CEO

Más que movimiento, seísmo en Gran Vía. Marc Murtra, el presidente de Telefónica nombrado por el Gobierno de Sánchez, ha dado un golpe de timón en quizá la joya de la corona del grupo: Movistar Plus+. Daniel Domenjó, hasta ahora consejero delegado de Movistar Plus+, ha sido cesado fulminantemente poco más de un año después de ser nombrado en el cargo. Un movimiento que ha ejecutado el presidente Murtra y que, según fuentes de mercado, ha sido totalmente sorpresivo aunque la versión oficial habla de una salida "acordada" para buscar "nuevos retos profesionales".

En el sector insisten en que ha sido Murtra quien ha decidido prescindir de sus servicios. El cese, aprobado este jueves en un consejo extraordinario, pone fin a la breve etapa de un directivo que llegó con el encargo de airear la producción propia y competir con gigantes como Netflix, pero cuyo perfil externo ha acabado chocando con la estructura de poder que hoy domina la compañía.

El regreso al control corporativo

Para sustituir a Domenjó, Murtra ha tirado de manual y ha rescatado a un hombre de la casa: Alfonso Gómez Palacio. El directivo colombiano, con dos décadas de trayectoria en el grupo, aterriza en la división audiovisual tras haber gestionado el desmantelamiento —u "optimización", según el lenguaje corporativo— de Telefónica Hispanoamérica.

La elección de Gómez Palacio no es baladí. Frente a la creatividad y los nuevos formatos que representaba Domenjó, el nuevo CEO encarna el control de costes y la gestión operativa. En el mercado se interpreta este movimiento como una "corporativización" de Movistar+, priorizando la rentabilidad de los derechos del fútbol frente a la apuesta por la ficción original que dio brillo a la marca en años anteriores.

La sombra de Moncloa y Javier de Paz

Es imposible analizar este relevo sin la influencia de Moncloa que domina la operadora desde la entrada de la SEPI en su capital. Fuentes de mercado recuerdan que este movimiento se produce bajo la atenta mirada de Javier de Paz, presidente no ejecutivo de la plataforma y amigo íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero. De Paz, que sobrevive a todas las mareas en Telefónica, consolida su papel de supervisor institucional mientras Murtra termina de barrer cualquier vestigio de la etapa anterior de Álvarez-Pallete.

Con este cambio, Telefónica suma tres consejeros delegados en tres años en su división de televisión. Una inestabilidad que despierta recelos entre los inversores y deja en el aire el futuro de la producción original española. El mensaje de Murtra es claro: se acabó la experimentación; comienza la era del control férreo y la sintonía política.