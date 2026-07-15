Estados Unidos acuñará un dólar con la imagen de Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado este miércoles que la Casa de la Moneda acuñará una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

Bessent ha presentado la iniciativa como uno de los grandes emblemas de las celebraciones del aniversario, asegurando que la moneda pretende convertirse en un "legado perdurable de la libertad" y un "símbolo del patriotismo" estadounidense.

Según explicó en un mensaje publicado en redes sociales, la pieza llevará la efigie de Trump y servirá para "celebrar la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos".

También un pasaporte

La moneda es solo el último capítulo de unas celebraciones en las que la figura del presidente ha cobrado un protagonismo absoluto. La Casa Blanca ya había anunciado un nuevo pasaporte con la imagen de Trump y un futuro billete con su retrato, reforzando la presencia del mandatario en algunos de los principales símbolos del país.

Los actos conmemorativos también han tenido un marcado sello personal. Durante las últimas semanas, Trump ha presidido una velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, ha impulsado una remodelación de la Explanada Nacional de Washington y ha prometido levantar un gran "arco del triunfo" como nuevo elemento del paisaje monumental de la capital estadounidense.