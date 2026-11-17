La financiación alternativa ha dejado de ser una actividad de nicho y cada vez ocupa un espacio mayor en el mercado. En 2025, las plataformas de financiación participativa registradas en España canalizaron 535,8 millones de euros, un 18,6 % más que el año anterior. El 77,2 % correspondió a instrumentos de deuda y los inversores minoristas representaron el 63,5 % del total. Dicho de otra manera, cada vez más personas recurren a estas plataformas para buscar oportunidades de inversión y el sector todavía tiene mucho margen para crecer.

Hasta aquí, buenas noticias. Pero cuando una actividad gana visibilidad y atrae a más inversores, también conviene plantearse algunas preguntas. Una de ellas debería ser bastante sencilla: ¿saben realmente los inversores con quién están invirtiendo?

El problema no está en que existan muchas plataformas de financiación alternativa. La competencia es buena y disponer de más opciones también lo es. La dificultad aparece cuando desde fuera todas parecen iguales y no resulta fácil saber qué información recibe el inversor, qué controles existen o bajo qué marco trabaja cada plataforma.

Ahí es donde la regulación marca una diferencia importante. Una plataforma sometida a un marco regulatorio tiene que cumplir unas reglas, ofrecer determinada información y asumir unas obligaciones de supervisión. Esto no elimina el riesgo de una inversión, pero sí permite al inversor conocer mejor dónde está poniendo su dinero y con quién está tratando.

Civislend es la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España. Fundada y regulada por la CNMV desde 2017. Hasta la fecha ha financiado más de 210 proyectos inmobiliarios y más de 425 millones de euros de fondos captados, con 98 proyectos devueltos con una rentabilidad media total del 13% en 15 meses.

La plataforma, una vez analizado cada proyecto y viendo su viabilidad, pone a disposición de todos los inversores la información estudiada, aparte de la rentabilidad y plazo, para que cada inversor la pueda revisar y de esta manera, tomar una decisión sobre si invertir y con cuánto capital hacerlo, siendo la inversión mínima en Civislend de 250 euros.

En España, la CNMV mantiene un registro específico de proveedores de servicios de financiación participativa. A finales del primer trimestre de 2026 había 27 entidades registradas en España y 43 proveedores europeos dados de alta para prestar servicios en el país bajo el marco europeo. Para un inversor, comprobar si una plataforma cuenta con autorización es un primer paso sencillo antes de tomar una decisión.

Y ese paso importa todavía más cuando se trata de un negocio que se mueve casi por completo en el entorno digital. Actualmente, cualquier persona puede descubrir una oportunidad de inversión desde el móvil, leer sus condiciones y tomar una decisión en pocos minutos. Esa facilidad es una de las grandes ventajas de estas plataformas, pero también hace más necesario conocer qué hay detrás de la pantalla.

Por eso, en el ámbito de la financiación alternativa, resulta conveniente prestar tanta atención a la plataforma como al propio proyecto. Saber quién ofrece la inversión, bajo qué regulación trabaja y qué organismo supervisa su actividad puede marcar una diferencia importante.

La propia CNMV advierte sobre los riesgos de operar con entidades no autorizadas y recomienda comprobar si una entidad está registrada antes de contratar sus servicios. En un mercado que crece y que cada vez llega a más inversores particulares, esa comprobación debería formar parte de cualquier decisión de inversión.

Por supuesto, la regulación no convierte una inversión en segura. La financiación alternativa implica riesgos y cada inversor debe valorar si una oportunidad encaja con sus circunstancias y con su capacidad para asumir pérdidas. Sin embargo, tampoco sería acertado caer en el extremo contrario y considerar que todas las plataformas son iguales por el simple hecho de operar en el mismo sector.

Este es, precisamente, uno de los principales retos a los que se enfrenta actualmente la financiación alternativa. El sector debe seguir creciendo, pero también tiene que ayudar al inversor a entender qué hay detrás de cada propuesta y qué diferencia a unos operadores de otros.

Cuando un mercado crece, todos los participantes se benefician de una mayor información y transparencia. El inversor puede comparar mejor y las plataformas que trabajan bajo un marco regulado tienen la oportunidad de explicar qué hacen y qué obligaciones asumen.

Por eso, quizá el debate no debería centrarse en si la financiación alternativa está de moda o en si su crecimiento debe generar preocupación. La pregunta verdaderamente importante es mucho más sencilla: ¿saben los inversores si la plataforma en la que están invirtiendo está regulada?

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CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.