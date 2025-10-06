Telefónica descarta "en este momento" un ERE, aunque estudia distintas opciones

Telefónica "está trabajando en numerosos análisis en todos los ámbitos del grupo, pero no hay sobre la mesa el planteamiento de un ERE en este momento", según la información de Europa Press.

Las declaraciones de la compañía se producen después de que el diario Expansión publicase esta mañana que la empresa se encuentra analizando la posibilidad de llevar a cabo un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a aproximadamente 6.000 empleados.

Esta información señala que aun no se ha cerrado a que filiales afectará pero que se está contemplando que se extienda a otras firmas del grupo como Telefónica Soluciones Audiovisuales, Telefónica Global Solutions, Telefónica I+D, Telefónica Tech, Telxius, Telyco (las tiendas) o Movistar+, incluso también al centro corporativo. Según este diario, la hoja de ruta de Telefónica pasaría por comunicar oficialmente el plan a los representantes sindicales después de la presentación del Plan Estratégico del 4 de noviembre.

Por otro lado, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, respondió el pasado viernes en Los Desayunos del Ateneo, que se celebran en el Ateneo de Madrid, a una pregunta sobre la posibilidad de un futuro ERE, señalando que su empresa no comenta en medios públicos su "forma de gestionar". De igual manera, el presidente quiso remarcar la "gran relación" de la empresa con los sindicatos.

ERE 2024

El último ERE que llevó a cabo la empresa acabó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa, lo que representa un 33% que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones.

De igual manera, este último ajuste en la plantilla afectó a Telefónica de España, Móviles y Soluciones, sus tres principales filiales. Además, este despido colectivo tuvo un coste para la empresa de cerca de 1.300 millones de euros debido a que Telefónica tuvo que abonar una media de 380.000 euros por trabajador.

No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.