GO fit desembarca en Italia con un nuevo centro en la ciudad de Turín

La compañía española GO fit inauguró este lunes su primer centro en Italia, ubicado en el antiguo mercado de flores de Turín, con una inversión cercana a los 25 millones de euros. La instalación, denominada 'GO fit Mercato dei Fiori', cuenta con más de 14.000 metros cuadrados y capacidad para acoger hasta 12.000 usuarios.

El acto de apertura contó con la presencia del alcalde de Turín, Stefano Lo Russo; el CEO de GO fit, Mario Barbosa; autoridades locales y diversos socios estratégicos. La nueva instalación supone un hito en la estrategia de internacionalización de la empresa, que prevé nuevas aperturas en Milán y Bolonia en los próximos años.

"Este proyecto ha rehabilitado un edificio público en desuso, dotándolo de nuevas funciones urbanas dedicadas al deporte, un vehículo extraordinario de bienestar, salud y socialización", destacó Lo Russo durante su intervención.

Por su parte, Barbosa subrayó que Turín representa "el punto de partida ideal para construir un nuevo modelo de bienestar urbano" y definió el centro como "un espacio pensado para la ciudad y con la ciudad".

Más de 150 actividades semanales

La compañía señala en un comunicado que el centro ofrece más de 150 actividades semanales, incluyendo entrenamiento funcional, actividades acuáticas, Reformer Pilates o danza. También incorpora el método GO fit, un enfoque desarrollado durante más de 15 años que combina ejercicio, nutrición, descanso y bienestar emocional.

La llegada de GO fit a Italia ha estado apoyada por diferentes acuerdos con marcas del país como Technogym, que proporcionará un sistema de máquinas basado en inteligencia artificial y equipamiento conectado; la Universidad de Turín, con la que se medirá el impacto social y económico del proyecto; o la marca turinesa Kappa, que se encargará de vestir al personal del centro.

La apertura ha generado 50 empleos directos, de los que 32 corresponden a menores de 35 años. Además, el centro se ha construido con criterios de sostenibilidad, empleando energía 100% renovable, paneles solares y sistemas de ahorro de agua, según ha informado GO fit.