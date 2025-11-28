Experience Group afianza su crecimiento y expansión con la inversión de cinco millones por parte de Inveready

Experience Group, plataforma independiente especializada en el desarrollo y operación de marcas premium en los sectores de moda, deporte y lifestyle, encara una nueva fase de crecimiento tras recibir una inversión de cinco millones de euros por parte de Inveready, uno de los fondos de capital riesgo más activos del mercado español. La operación, estructurada a través de su vehículo de Venture Debt, permitirá a la compañía reforzar su expansión nacional e internacional y consolidar su modelo de negocio en Europa.

La apuesta del fondo llega en un momento clave para Experience Group, que ha reorganizado recientemente su portafolio y se ha consolidado como un operador estratégico en el sur de Europa para marcas globales como Vans, Columbia o New Era. Con sede corporativa y centro logístico en Madrid, junto a oficinas en Barcelona y Lisboa, el grupo emplea actualmente a más de 450 profesionales y prevé cerrar 2025 con más de 60 puntos de venta activos, incluidos 37 nuevos establecimientos en retail.

"La entrada de Inveready supone un impulso clave en nuestra estrategia de crecimiento. Nos permite seguir ampliando capacidades, incorporar nuevas marcas a nuestro ecosistema y reforzar nuestra presencia internacional," señala Nacho Puig, CEO de Experience Group.

Experience Group ha construido una plataforma operativa diferenciada, caracterizada por una estructura flexible, una red retail en expansión y una cultura centrada en la excelencia en la ejecución. Según explica Nacho Puig, cofundador y CEO: "Nuestro foco es claro: llevar las marcas al mercado con excelencia operativa, visión local y agilidad estratégica. No somos simplemente distribuidores; construimos marca desde la ejecución".

Estas colaboraciones consolidan a Experience Group como un operador especializado capaz de gestionar marcas globales con estándares de excelencia en entornos retail, wholesale y omnicanal.

La estructura potencia la escalabilidad operativa y sitúa a Experience Group como un socio clave para marcas que buscan aterrizar, crecer o reordenar su presencia en el mercado europeo con una ejecución consistente y localmente adaptada.

La inyección de capital de Inveready permitirá acelerar varios ejes estratégicos como duplicar la capacidad logística y operativa, con foco en eficiencia y tecnología; expansión progresiva por Europa, incorporando nuevos mercados a su red; aceleración del crecimiento retail, reforzando aperturas, franquicias y gestión integral de tiendas; y el aumento de la cartera de marcas y mejora del soporte operativo a las ya existentes.

La compañía proyecta alcanzar una facturación superior a 76 millones de euros en 2026, impulsada por su capacidad para articular planes de expansión con un fuerte conocimiento local.